Cambiemos quiere poner a otro porteño al frente de la lista provincial

Vidal: egoísmo y amnesia selectiva

Los bonaerenses ya no son prioridad y ahora sus fichas las juega en CABA, donde secundó a quien hoy no quiere seguir. El horizonte de la exgobernadora está en las elecciones nacionales de 2023 y una caída en las legislativas truncaría su camino. Sus ambiciones personales ya no contemplan ni a los habitantes de la Provincia ni a sus compañeros del PRO.