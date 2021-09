Casación avaló investigar a exfuncionario de la AFIP macrista por presiones al Grupo Indalo

La Cámara Federal de Casación Penal avaló el fallo que ordenó investigar al exsubdirector de Auditoría de la AFIP durante la gestión de Cambiemos, Néstor Sosa, en la causa por las supuestas presiones y la asfixia financiera desplegadas desde el gobierno de Mauricio Macri sobre el Grupo Indalo.

Cabe recordar que hace un mes la Cámara Federal porteña había revocado el sobreseimiento de Sosa, y ordenó investigarlo acusado de ser quien armó las auditorías en las que se basó la Administración Federal de Ingresos Públicos que entonces dirigía Alberto Abad, también imputado en la causa, para promover denuncias penales contra el grupo Indalo y sus principales accionistas, Fabián de Sousa y Cristian López.

La decisión de revocar el sobreseimiento fue adoptada el 12 de agosto pasado por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal ­porteña Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes, sin opinar sobre el fondo del caso, sostuvieron que reabrir la investigación en relación a este imputado no significaba someterlo a un doble juzgamiento.

Sosa había sido sobreseído por Servini luego de que la magistrada invocara que una causa similar había sido archivada en el Juzgado Federal n° 2.

La Sala Tercera del tribunal de Casación declaró “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa de Sosa contra el fallo de la Cámara Federal porteña que había revocado el sobreseimiento del exfuncionario y había dispuesto que se lo investigue.

“La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones ni deniega la extinción, con­mutación o suspensión de la pena”, sostuvieron los jueces de Casación al justificar su fallo.

“Además, la parte no ha acreditado fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la ­habilitación de la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio”, agregaron. El fallo lleva la firma de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.

El sobreseimiento del exfuncionario fue apelado por los querellantes y por la fis­calía a cargo de Guillermo Marijuan, y finalmente fue revertida por la Cámara Federal porteña.

En aquel fallo, los jueces señalaron que la causa archivada no había tenido impulso fiscal ni privado, por lo que Sosa ni siquiera llegó a estar imputado.

Otros implicados

En esta causa ya está procesado el exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino, mientras que la atención está puesta en la situación del diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalado como operador judicial de Macri, quien está en Uruguay y fue declarado en rebeldía por no haberse presentado a su indagatoria. Sobre Rodríguez Simón pesa una orden de captura de Interpol y un pedido de extradición de la jueza Servini.