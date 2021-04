Colectivos “exclusivos” en Bahía Blanca

La Municipalidad de Bahía Blanca informó que pondrá en cada una de las líneas de colectivos unidades para el uso exclusivo de alumnos, alumnas, docentes y personal del sistema educativo, con el fin de asegurar el traslado en transporte público de todo el sistema escolar minimizando las posibilidades y el riesgo de contagio.



Será en los tres horarios pico (8, 12 y 17 horas) en que se produce el ingreso y egreso de estudiantes de los establecimientos.



Por cada línea de colectivos se destinarán 1 o 2 unidades, dependiendo de la cantidad total de boletos escolares por línea en días hábiles que se hayan transportado en estas últimas semanas de abril.



Los vehículos estarán debidamente identificados, y podrán ascender solamente quienes tengan tarjetas SUBE con atributos de escolares cargados, y docentes y no docentes que puedan acreditar con alguna documentación que trabajan en escuelas.



El control de ascenso a estas unidades también estará acompañado por el Cuerpo de Inspectores que ya trabaja sobre la fiscalización del sistema.



En tanto, el intendente Héctor Gay participó de la videoconferencia con el gobernador Axel Kicillof y consideró en relación a las medidas restrictivas que se han aplicado que “en general el resultado es bueno porque en Bahía no han subido los contagios y desde el regreso a fase 3, desde el Municipio pudimos cuantificar que bajó un 30% el uso del transporte público, otro 30% el uso del estacionamiento medido y pago y un 50% los accidentes, por lo cual son datos alentadores”.



“Desconocemos en qué fase va a estar Bahía aunque nos dijeron que podría haber cambios y que se implementaría un sistema de semáforos para determinar la situación de cada ciudad”, aseguró.

“La Provincia va a acatar lo que decida la Nación y nos pidieron hacer lo mismo. También que no tomemos medidas aisladas y que sigamos trabajando de manera coordinada”, finalizó.