Con Bullrich a la cabeza, Milei busca parecerse cada vez más a Bukele

Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afronta las acusaciones del peronismo por la represión en la manifestación contra la Ley Bases, desde el Gobierno insisten en que la mano dura es el camino para mejorar la seguridad en la República Argentina, a tal punto que la funcionaria fue a El Salvador a visitar las cárceles de Bukele.

En el encuentro, Bullrich le obsequió a Bukele un recordatorio que contiene una boina verde, prenda que forma parte del uniforme reglamentario que distingue a los miembros de la Agrupación Albatros, fuerza de elite de la Prefectura Naval Argentina que interviene en operaciones policiales especiales.

Asimismo, el presente incluye el Brevet, distintivo que identifica a los miembros de la Fuerza que poseen la capacitación de Infantería adquirida dentro de la mencionada Agrupación, y un cuchillo modelo Tanto, inspirado en las características de la katana, espada japonesa utilizada por los samuráis, con el cual se quiere representar los valores que debe tener toda persona que lo posea: lealtad, coraje, justicia, servicio y honor.

Al hablar con el mandatario, la ministra de Seguridad señaló que la Argentina sigue y busca replicar el modelo implementado por el gobierno de Bukele para prevenir y erradicar el narcoterrorismo.

“De El Salvador se escuchaba nada más que muerte y destrucción, el problema de Las Maras y su dominio territorial. Desde que Nayib Bukele es presidente esto ha cambiado de una manera impresionante”, afirmó la ministra antes de entrar a la reunión con el primer mandatario salvadoreño.

Y resaltó: “De ser uno de los países más inseguros, pasó a ser uno de más seguros del mundo”.

El encuentro con el máximo referente político de El Salvador concluye la nutrida agenda que desarrolló Bullrich en ese país, que comenzó el domingo por la mañana.

Previo a la reunión con Bukele, Bullrich mantuvo encuentros de trabajo con los ministros de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, y de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

A su vez, el Presidente Javier Milei se hizo eco del encuentro entre Bullrich y Bukele e invitó a su par salvadoreño a visitar la Argentina. Fue a través de su cuenta de X, el mandatario etiquetó a Bukele y cursó su invitación: “Está invitado para que nos venga a visitar cuando guste y lo recibiremos con los brazos abiertos...!!! Viva La Libertad Carajo”.

En el marco del intercambio, el presidente centroamericano admitió que la ciudad de Buenos Aires “es la ciudad más bonita del mundo”, lo que motivó al libertario a convocar a su par.

A principios de mes, el 1° de junio, el fundador de La Libertad Avanza dio el presente en el acto de reafirmación de mando de Bukele, quien fue reelecto con el 85 % de los votos.

“Estimado presidente”, lo saludó Milei e inmediatamente le preguntó: “¿Cómo es esto de ser reelecto?”.

“Es necesario porque cuando uno emprende reformas no alcanza el tiempo”, respondió el salvadoreño.

El rechazo de la oposición

Mientras La Libertad Avanza continúa reproduciendo su mensaje de mano dura, desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria, presentaron ante la Justicia una denuncia contra Bullrich y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado, en las inmediaciones del Congreso, mientras se debatía el proyecto de Bases.

En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del Presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.

“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponden al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.

Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular

de la bancada panperonista, quien comentó que la denuncia judicial patrocinada por Alejandro Rúa recayó en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

La presentación judicial, que se presentó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el prefecto general de la PFA, Guillermo Giménez Pérez.