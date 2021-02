Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete, consideró ayer que “necesitamos construir el diálogo para darle prioridad a la producción y al empleo”.



“Necesitamos ampliar el diálogo para tratar de identificar cómo es el proceso de formación de precios y qué puede aportar cada sector: el Estado, el empresariado y los trabajadores”, aseguró la funcionaria.

Mientras que también detalló que el objetivo “es poner a la producción y el empleo en el centro de la economía argentina”.



Y añadió: “Los empresarios saben que si venden más no es necesario apelar siempre a la recuperación de precios, y los trabajadores saben que un aumento en la paritaria, que luce muy bien, si después viene la inflación y se lo lleva, entonces no sirvió de nada”.



“Necesitamos construir el diálogo para darle prioridad a la producción y al empleo. Sin eso, lo demás no va a poder ser”, afirmó, en declaraciones radiales, Todesca Bocco.



“Es difícil el diálogo social y el tema inflacionario en Argentina, pero no tengamos pesimismo preventivo, es posible lograrlo”, manifestó.