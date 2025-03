Continúa la polémica sobre los audios de Martín Menem

Esta semana, durante el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se difundieron unos audios en los que Martín Menem instruía a sus legisladores a entorpecer el desarrollo de la sesión. En esa línea, el titular del cuerpo negó su autenticidad.

"El audio no es verdadero. Tengo mil defectos, pero hay una virtud que sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando por dónde pegar. Hasta le mostré el audio a mi hijo y me dijo papá esa no es tu voz. Hay mucha inteligencia artificial atrás", declaró Menem en una entrevista televisiva.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano no tardó en responder a través de sus redes sociales, y le propuso al titular de la Cámara de Diputados poner sus teléfonos celulares a disposición de peritos. "Martincito, debés estar muy desesperado para mentir así en TV ¿A quiénes le tuviste que mentir porque te tiraron de la oreja? Y ahora como Pinocho tenés que seguir mintiendo y no podés recular", afirmó la legisladora.

Es preciso señalar que Pagano fue quien denunció que el presidente de la Cámara les envió audios de WhatsApp a los integrantes del bloque de LLA para motivarlos a generar disturbios durante la sesión en la que el Gobierno aprobó el DNU con el acuerdo con el FMI.