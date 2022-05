Continúan las denuncias contra la intervención del Soeme

Se siguen sumando víctimas y mujeres maltratadas por la comisión actual que tiene intervenido el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).

En esta oportunidad, el diario Hoy y la Red 92 dialogaron este martes por la mañana con Silvina, quien aseguró que los afiliados actuales son “rehenes de una afiliación” que no quieren seguir teniendo y que los interventores, ante la presentación de renuncias a las afiliaciones en una mesa de entrada, no las aceptan.

“Pedimos que se resuelva la situación judicial”

En diálogo exclusivo con este multimedio, el dirigente del Soeme platense, Osvaldo Fiordomi, se mostró nuevamente en total desacuerdo y repudió las medidas que está tomando el delegado normalizador de la provincia, Heliberto Deibe, “en el maltrato y abuso de autoridad con los delegados y afiliados” de la entidad.

“A mi entender, (Deibe) está coartando el derecho a ejercer el mandato sindical en toda su estructura. La intervención está interpuesta por Julio Simon para normalizar y fiscalizar las cuentas del gremio, según lo dispuso por la

Justicia Federal, lo cual no es lo que están haciendo”, afirmó Fiordomi, quien agregó: “Se entrometen en

la vida gremial y nos desplazan

de nuestras funciones sindicales. Los compañeros pedimos que se resuelva la situación judicial de nuestro gremio y la entrega in­mediata”.

“Vos me tomás de pelot..., las cosas son como digo yo”

Más allá de las intromisiones que realiza en el sindicato la actual gestión interventora, este diario ya había hablado de los malos tratos de uno de sus integrantes: Deibe, quien había sido acusado por violencia y acoso sexual (ver página 14 Trama Urbana).

Una mujer auxiliar docente de 39 años había declarado lo que le sucedió en octubre de 2020, cuando ella era la referente del distrito Tigre, mientras que el rol de Deibe era el de “delegado reorganizador a nivel provincial (de Buenos Aires) por el sindicato Soeme”, en un sindicato ya intervenido.

En ese marco, la mujer contó que el 22 de octubre (de 2020) mantuvo un encuentro con Deibe a las 10 de la mañana en la sede porteña del Soeme, más precisamente en la oficina 8 del segundo piso.

“Me citó a charlar como dirigente del distrito. Tuve que llevarle problemáticas, aunque en realidad quiso citarme para imponerme a una persona que está suspendida provisoriamente por fallo judicial. Cuando le planteé la situación de este sujeto, empezó a gritarme varias veces. Me decía: Vos me tomás de pelot..., las cosas son como digo yo”.

Luego contó que, en el comienzo de aquella reunión, ella le pidió respeto y poder realizar la reunión con tranquilidad, algo que Deibe no cumplió. En otro pasaje de la exposición judicial que efectuó la víctima ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y a la que accedió este diario de forma exclusiva, la mujer comentó que luego de ese día Deibe la citó para otra reunión en el mismo lugar, aunque le entraron dudas por un dato. “Me llamó la atención el horario, a las 17.30. Me pidió que fuera sola, sin acompañantes. Después me envió un mensaje al celular confirmando el horario”.

La auxiliar docente aseguró que Deibe, interventor designado por Julio César Simón (h) en la provincia de Buenos Aires, maneja al Soeme como un “negocio familiar”. Y agregó: “Solamente escucha a la gente que busca un cargo. Es una lucha de poderes y esto no nos incumbe. Nuestro trabajo es social, sin fines de lucro. Solo representamos a nuestros afiliados”.

Una fuente consultada por este multimedio, y que por seguridad se protege su nombre, señaló que otra mujer sufrió “acoso sexual” por parte de Deibe. Según se indicó, esta mujer fue echada de su cargo y se recluyó en su hogar.

“Además de los acosos, que tuvieron lugar en la sede del Soeme de Capital Federal, la terminó despidiendo, dejándola de esta manera sin trabajo”, amplió la fuente consultada por este multimedio. “Deibe, junto a un sujeto apodado Pájaro, aprietan a los trabajadores que quieren correr. Hace poco tiempo golpeó a un hombre en (la localidad bonaerense de) Zárate”, contó.