Cristina destacó el rol del Estado y calificó de "necios y cínicos" a quienes niegan su importancia

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, debatió este miércoles y mañana jueves en Buenos Aires en el marco de la 14ta sesión plenaria del organismo, bajo el lema "Una recuperación económica justa e inclusiva en paz". El acto se realizará en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" del Centro Cultural Kirchner (CCK).

La asamblea fue inaugurada formalmente este miércoles a las 12 por la vicepresidenta y titular del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para el Exterior, Josep Borrell.

Allí, Cristina expresó que "La pandemia no ha hecho más que acentuar la desigualdad” y agregó que: "alguien se ha preguntado qué hubiera sido de la vida de todos nosotros si el Estado no hubiera intervenido para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos".

También, reivindicó el rol del Estado ante la necesaria definición de "si este proceso capitalista que se da en todo el mundo, de China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes del Estado”. Anteriormente, la vicepresidenta había expresado que: "el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficaz para la producción de bienes y servicios”.

En referencia a la discusión existente dentro de la alianza del Frente de Todos, entre el kirchnerismo y el oficialismo que responde al Presidente, recalcó que: "las desigualdades no nacen por un orden natural, ni ineluctable, sino que son el producto de decisiones políticas o de la falta de decisiones políticas".

En ese marco, sentenció que: "Que te pongan la banda y te den un bastón no es poder y ni te digo si además no se hacen las cosas que hay que hacer".

Los miembros de EuroLat debatirán este jueves sobre cooperación penal y el problema del discurso del odio. También se tratará la necesidad de que ambos actores establezcan entornos adecuados para atraer, retener y hacer crecer nuevas plataformas digitales, así como el escrutinio de las negociaciones comerciales y el seguimiento de los acuerdos de comercio, explicaron los organizadores.

En el ámbito social, los debates se centrarán en la cultura como medio para impulsar las relaciones entre ambos actores y los retos y oportunidades derivados de la pandemia para reformar los sistemas educativos. Además, se votará un informe sobre economía circular y se abordarán los "derechos de la naturaleza".

Otros debates pondrán el foco en la lucha contra el narcotráfico y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la situación de los derechos LGBTI en la UE y América Latina.