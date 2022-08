Cristina insiste en recusar a los fiscales y jueces

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, presentó ayer un recurso de Casación para insistir en el pedido de recusación de los fiscales y jueces que intervienen en la causa judicial en su contra, conocida como “Vialidad”, por los indicios de parcialidad que fueron revelados en la etapa final de la investigación.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la mandataria, elevó un escrito a la Cámara Federal de Casación para que evalúe la negativa a la recusación pedida por Fernández, en vista de los vínculos que algunos de los funcionarios judiciales mantienen con el expresidente y adversario político de la vice, Mauricio Macri.

Entre los elementos que generan temor de parcialidad se encuentra el hecho de que el fiscal Diego Luciani (el mismo que pronunció un larguísimo alegato contra Fernández a lo largo de nueve jornadas) y el juez Rodrigo Giménez Uriburu integran el equipo de fútbol “La Liverpool”, que jugó partidos en la quinta Los Abrojos, perteneciente a la familia del expresidente Macri. (Esto fue revelado recientemente por el diario Página/12).

El recurso involucra, además de a Luciani, al otro fiscal que actúa en la causa, Sergio Mola; y además de a Giménez Uriburu, al juez con quien comparte tribunal, Jorge Gorini.

Ocurre que tanto el juez Gorini como su compañero Giménez Uriburu y el fiscal Mola mantenían reuniones con la denunciante en el expediente, la ex ministra de Seguridad durante la administración de Macri y actual presidenta del PRO, el partido fundado por el expresidente. El fiscal, además, concurría a la Casa Rosada y a la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista.

“¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no solo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta”, teoriza Beraldi en su escrito.

Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para la expresidenta y actual vicepresidenta, a más de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El kirchnerismo considera esto una proscripción política.

“Una clase magistral”

Cristina compartió ayer, en redes sociales, un video que calificó como “clase magistral”, en el que el juez Daniel Erbetta, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, entrevistado para un programa especializado, habla de la causa “Vialidad” y afirma que si ese trámite “tiene algún valor, es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez”.

Según Erbetta, hay tantas “desprolijidades, faltas e incumplimiento del derecho” en el juicio contra Fernández, que podría ser “fulminado de nulidad”.

“Luciani no tiene idea de lo que está hablando”

Otra novedad de ayer la dio Julio Otero, jefe del distrito de Vialidad Nacional con jurisdicción en Chubut, quien dijo que Luciani “no tiene idea de lo que está hablando”.

“A mí me ofende, como hombre que está vinculado desde hace 47 años con Vialidad, y puedo asegurar que es imposible favorecer a una empresa o a otra porque hay controles internos cruzados muy estrictos”, dijo Otero. Cabe recordar que lo que se le imputa a la expresidenta es haber, supuestamente, comandado una asociación ilícita destinada a favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz.

“Cuando Luciani habla, me ofende en lo personal como hombre de Vialidad”, expresó Otero. “Esto está claramente armado con fines políticos”, finalizó.