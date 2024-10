Cristina lanzó su lista para el PJ sin figuras de La Cámpora

Cristina Fernández de Kirchner oficializó su candidatura para liderar el Partido Justicialista (PJ) nacional, llamativamente acompañada por una lista sin representantes de La Cámpora en los principales puestos, en un lo que sería un intento por mostrar una composición más federal. En la vicepresidencia primera estará el senador José Mayans, mientras que Lucía Corpacci, senadora de Catamarca, ocupará la segunda vicepresidencia. La ausencia de camporistas marcaría un cambio en la estrategia de la ex mandataria, luego del poco eco que tuvo el "operativo clamor" impulsado por su núcleo duro.

Además, completan la lista Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria; Mariel Fernández, intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita; y Ricardo Pignanelli, líder del sindicato SMATA. Así, Cristina incorporó a referentes del Congreso y del ámbito sindical, asegurando un amplio respaldo político.

Ricardo Quintela no se baja

Por parte del Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también presentará una lista propia para disputar la conducción del PJ y no se bajaría de la contienda. Horas después de la confirmación de la ex mandataria, “El Gitano” escribió en redes sociales: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación”, en un claro mensaje a Cristina, afirmando su candidatura.