Daniel Scioli: “No voy a dejar que nadie me lleve por delante”

El embajador en Brasil y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Daniel Scioli, reiteró que competirá en las PASO del mes de agosto: “Es una decisión que tengo tomada” al tiempo que apuntó que debe ser “la gente con su voto la que decida y no voy a dejar que nadie me lleve por delante”.

En declaraciones formuladas anoche a un canal televiso, Scioli criticó por otro lado la represión que ordenó el gobernador de Jujuy Gerardo Morales: “No es un tema menor, marca lo que se pone en juego en las próximas elecciones. La vía de la represión no es el camino, hay que atacar la cuestión de fondo. Los docentes cobran un salario de 40.000 pesos entonces debe trabajarse esa cuestión de fondo, el camino no es la represión y ahí disiento con Morales, con Bullrich y con Larreta, eso no lo quiero ver más en la Argentina”.

En ese marco, el precandidato presidencial ratificó que los ejes de su gestión estarán en “la mejora del salario, bajar la inflación reforzando las reservas, Argentina no puede ser siempre volver a empezar, estamos en la primera etapa del Gasoducto NK, eso va a tener impacto muy importante. El camino es el de­sarrollo moderno en un contexto donde Argentina tiene extraordinarias posibilidades, no el ajuste”.

“Quiero ir las PASO porque quiero tener la autonomía política para hacer lo que haya que hacer y porque una es una democracia interna. Si yo tomo esta decisión con todo respeto a la vicepresidente y al Presidente es porque no puedo ser indiferente a lo que está ocurriendo”, apuntó.

Scioli puntualizó además: “Como advertí en 2015 y advierto ahora hay dos caminos: el ajuste y represión y la cuestión de fondo que es mejorar el salario y un clima de convivencia democrática, institucional, hay que salir de esta agenda de pelea”.

“He podido demostrar mi experiencia, estoy preparado y se lo que hay que hacer, con quiénes llevarlo adelante y lo que está esperando el país y voy a ser el que logre la unidad nacional que tanto hablan”, agregó y sentenció: “Voy a ser el próximo presidente”.