Declaró un investigador del Conicet testigo de la dictadura militar

En la jornada de ayer, un testigo que actualmente trabaja como investigador del Conicet declaró ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sobre el secuestro y las torturas de las que fue víctima, en el juicio de lesa humanidad denominado “Jefatura III”.

Dicho caso abarca a crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

El hombre, llamado Pedro Córdoba, es un ingeniero químico que al momento de los hechos que relató tenía 26 años y vivía junto a su madre en una casa de la calle Lavalle 261 de la capital tucumana. “Estudiaba desde la tarde hasta la noche y volvía a mi casa a dormir”, indicó.

En tanto, al contar el momento en que lo secuestraron, relató: “Entraron tres o cuatro personas con ropa militar o policial y armados. A mi madre y a mi hermana las encerraron en una habitación. A mí me golpearon, me ataron las manos, vendaron los ojos, me sacaron a la calle y me subieron a la parte de atrás de un Ford Falcon, el auto del terror”.

“Llegamos a un lugar, me decían que había escalones ficticios, pero no había nada”, relató Córdoba, quien supo que “era un lugar de torturas por los gritos y llantos que se escuchaban. Ahí me pusieron cables, me daban electroshock, me desmayaba y me despertaban a patadas”, cerró.