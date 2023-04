“Demostré la capacidad de hablar con todos los sectores políticos, sociales y empresariales”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, habló sobre su candidatura a presidente por el Frente de Todos.

“Soy el candidato que representa el consenso, la sensatez, el sentido común, el pragmatismo, la conciliación y la unión de los argentinos. Fundamentalmente lo que he demostrado todos estos años fue la capacidad de hablar con todos los sectores políticos, sociales y empresariales, además de dialogar con el mundo, tan importante por los desafíos que tenemos por delante en la Argentina”, dijo Scioli.

Sobre la posibilidad de competir con otro candidato del oficialismo a la presidencia, el funcionario aseguró: “Si hay un espacio político al que lo va a revitalizar es al Frente de Todos”. En tanto, dio el visto bueno a que la gente “sea quien ordene las candidaturas” mediante las PASO.

“El Presidente fue muy claro: cuando llegue el momento, va a tomar la decisión, hay que respetar sus tiempos y su investidura”, dijo respecto de la posibilidad de una reelección de Alberto Fernández.

Scioli también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri por haber dicho que habría que “semidinamitar todo” en el próximo gobierno y afirmó que su postura es “construir sobre lo construido”.

Con respecto a la coyuntura económica, Scioli expresó que hay que seguir “aumentando en forma sostenida las cosechas, agregar valor, incorporar las nuevas tecnologías para mayor rendimiento, como el caso del riego, de la minería y del cobre. De esta manera podremos generar las condiciones para una vigorosa repatriación de capitales”.

También afirmó que actualmente existe “un problema de restricción que hay que resolver”. “Hay que expandir el campo argentino”, dijo, y opinó que debe haber “reducción y simplificación de impuestos”.

Por otro lado, aseguró que es necesario “generar las condiciones para que, como hicimos en su momento con Néstor Kirchner, podamos cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.

“Mi mensaje, como siempre, porque esto no es una novedad, es darles paz, tranquilidad, convivencia democrática a todas las argentinas y los argentinos. Ese es mi compromiso de siempre. No es que lo digo ahora porque está este clima político. Lo he dicho siempre. Lo he pregonado y lo he hecho”, comentó Scioli respecto de los dichos de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, quien había declarado que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las elecciones.