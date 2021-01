Denunciarán a Carolina Piparo por falso testimonio en la causa por tentativa de homicidio

El abogado Martín De Vargas representa a Luis Lavalle (23), uno de los jóvenes atropellados en 31 y 28 por Juan Ignacio Buzali durante la madrugada del 1° de enero en La Plata. Adelantó que denunciarán por presunto “falso testimonio” a la legisladora bonaerense Carolina Piparo. La diputada se presentó ayer ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo en el marco de la causa en la que se investiga a su marido por “doble tentativa de homicidio”.

“Vamos a presentar una denuncia por falso testimonio. Incluso hay una falsedad en cuanto a los domicilios que da, uno en Grand Bell por dos meses, otro en Puerto Madero por seis meses y otro más en calle 47. Cosas que no coinciden, tanto de su relato así como el de los testigos del caso”, sostuvo el letrado en conferencia de prensa.

En este sentido, especificó que “no coincide la forma en que describe la maniobra de las motos e infinidades de contradicciones. En un momento habla de la velocidad de los autos, después dice que no se acuerda de la rapidez en la que embisten (a los dos jóvenes); refiere una velocidad de 40 a 50 kilómetros por hora, cuando en realidad vimos que era mucho más”.

“Es una estrategia de defensa, el marido (de la legisladora) está detenido. Nosotros consideramos que sigue existiendo el dolo, la sensación de que uno está en peligro no habilita para andar atropellando gente por la calle e intentándola matar”, sostuvo el profesional.

“No se mostró arrepentida”

“Ella dice: las motos venían a velocidad de emboscada. No entiendo a qué se refiere con eso”, indicó De Vargas y añadió que Piparo “sigue sosteniendo que se trató de un accidente, que intentaron esquivar una emboscada frente a sujetos que eran peligrosos. ¿Había algo para sentirse en peligro? No había arma, no había nada. No puedo atropellar teniendo la sensación de que me van a hacer algo”.

En este sentido, reiteró que la diputada “en ningún momento se mostró arrepentida de lo que hizo y en ningún momento se preocupó por el estado de las víctimas”.

Por otra parte, se prevé que en los próximos días la Sala de feria de la Cámara de Apelaciones resuelva la situación de Buzali, quien permanece detenido luego de que la jueza Marcela Garmendia le denegara los dos pedidos de excarcelación. Para la magistrada, hay riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio por parte del imputado.