Denunciaron a diputados macristas por quedarse con parte del sueldo de sus empleados

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de Comodoro Py a los diputados de Juntos por el Cambio Estela Regidor, Ingrid Jetter y Alberto Asseff por los presuntos delitos de “asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público” en perjuicio de sus empleados, a quienes les habrían exigido un porcentaje de sus sueldos.



En algunas de las conversaciones por WhatsApp que Asseff mantenía con su jefe de despacho, Daniel Vico, este último le dijo al legislador que tenía cinco hijos, haciendo referencia a que debía mantener a su ­familia. A ello, el funcionario nacional le respondió: “Así, no; debés aportar la ­proporción correspondiente y contestar cuánto cobraste de aguinaldo. Todos tienen necesidades, y el partido, cada vez más ­compromisos”.



Entonces, Vico le contestó a su jefe: “Imposible, ya me gasté todo. Además, vos sabés bien mi situación, Alberto. Cuando tuve que darte una mano en el Parlasur, lo hice con gusto y lo haría de nuevo sin dudarlo, pero no me pidas esto, vivo al día”.



Nuevamente, Asseff se negó a entender los argumentos de su empleado respondiéndole: “(Es) imposible que no aportes, te lo digo en serio. No vengas con facturas del pasado. Exijo que cumplas con los ­compromisos”.



“Asseff, quien resulta diputado nacional con mandato hasta el 9/12/2023, habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado nacional para propiciarse un lucro in­debido, producto de dádivas exigidas a cambio de puestos para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación”, señala el letrado en la denuncia. A raíz de las constantes presiones, Vico habría renunciado a su cargo.

Maniobra repetida



Otras de las señaladas en el escrito judicial son las diputadas Estela Regidor e Ingrid Jetter. La primera de ellas les habría exigido a los empleados que dependían de su despacho un porcentaje de sus sueldos bajo la amenaza de despedirlos si se negaban. La justificación de la legisladora era porque “otros diputados también lo hacen”.



“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar $40.000 cada uno”, se escucha decir a la funcionaria en uno de los audios. Allí mismo la mujer reveló cuál era el procedimiento que los trabajadores debían seguir: “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan, hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío”.



En tanto, una exasesora de Jetter, María Andrea Cappa, la denunció por obligarla a entregarles a personas que ella le iba indicando parte de su salario todos los meses. De un sueldo que oscilaba entre los 75.000 y 80.000 pesos por mes, Cappa tenía que resignar alrededor de 25.000. “El que no lo hace, se va”, amenazaba la legisladora.

