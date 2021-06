Detectan irregularidades en la rendición de cuentas durante el gobierno de Vidal

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires emitió un fallo respecto a la rendición contable de la jefatura de Gabinete de Ministros durante el mandato de la exgobernadora, María Eugenia Vidal. En el mismo, los auditores destacaron que la aplicación de la nueva herramienta informática del Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (Sigaf), implementada por la mandataria durante 2018, no permitió que se accediera a toda la información para poder controlar los movimientos del dinero del Estado.



El primer punto del documento elaborado por los auditores “da cuenta de que, a la fecha del Informe de la Auditoría, no se pudieron desarrollar proyectos de auditoría con enfoque financiero como así también ciertas conciliaciones entre estados contables y registros, identificando que -en gran parte- tal impedimento se debió a las restricciones impuestas por la implementación del Sigaf para la provincia de Buenos Aires”, explicó el presidente del organismo, Eduardo Benjamín Grinberg.



De acuerdo con el mismo informe, “los proyectos seleccionados para efectuar una auditoría de índole financiera no han podido desarrollarse según lo previsto, y la opinión al respecto se vio limitada a la información brindada en oportunidad de cierre del ejercicio 2018, por distintos inconvenientes causados por la deficiente exposición de la información contable en los Estados de Situación Patrimonial, de Movimiento de Fondos y Anexos, la correlatividad numérica de las órdenes de pago y de compra a nivel Administración Central y no a nivel jurisdiccional, y por la emisión de órdenes de compra por dos sistemas que no consolidan la información (Sigaf y Sistema de Compras PBAC)”, detalló el doctor.

Otra falencia: la falta de información

“La situación de contexto descripta (en el considerando primero del informe), y las consecuencias detalladas, aluden a situaciones de relevancia por los riesgos que implican las mismas”, sostuvo Grinmberg. El mismo señaló que las irregularidades detectadas fueron: “La ausencia de una estrategia de implementación del nuevo sistema Sigaf, que conllevó a una ejecución desordenada, acentuada durante la primera mitad del año 2018, con insuficiente y/o falta de instructivos y capacitación a las direcciones de administración de las Jurisdicciones de la Administración Central”.



Otra de las falencias observadas por el presidente del organismo de contralor fueron las “limitaciones o ausencia de de-sarrollo de los módulos que componen el Sistema Integrado, derivando en la imposibilidad de registrar un número importante de transacciones presupuestarias, contables y financieras, y/o induciendo al error u omisión al momento de llevarlas a cabo”. Esto tuvo como resultado “salidas de información muy limitadas o ausentes, fundamental para brindar información útil para gestionar, tomar decisiones y controlar los movimientos patrimoniales, económicos y financieros de un ente”.



Mediante el Decreto 1599/2016, se aprobó un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires para unificar información desde 2018. Sin embargo, a poco de empezar a ser utilizado el sistema denominado Sigaf el mismo tuvo críticas por el atraso en los pagos a los empleados estatales y a los proveedores, a lo cual se suma ahora que ese sistema no les permitió a los auditores acceder a toda la información para poder controlar qué hizo Vidal con el dinero de los bonaerenses.