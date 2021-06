Vecinos de San Carlos denuncian abandono del municipio en 150 y 47

Vecinos de San Carlos denunciaron que el municipio abandonó el barrio, puntualmente la esquina de 150 y 47. Lo hicieron en el contexto de un encuentro con distanciamiento que se generó en la mencionada esquina, donde aseguraron que mientras empleados del Municipio comen asado, las ratas se meten en las casas de los frentistas debido a un contenedor lleno de basura.

“Yo tengo 61 años y siempre fue igual la mugre, acá y en 49. El camión no llega, cuando llegan algunos camiones, van a la casa de los amigos y se quedan tomando mates”, explicó Beatriz.

“Yo estoy cansada ya de denunciar en todos lados, hay gente que no me habla por eso, pero no me importa Fui muchas veces a la delegación y el único que me hizo caso fue el 147, que vinieron a poner las luces y mandaron a dos camiones a juntar la basura”, agregó.

“Reclamamos que venga todos los días, necesitamos sacar esto de acá, por la seguridad de los chicos o bien por las enfermedades”, concluyeron enojados los vecinos.