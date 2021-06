Vecinos de El Rincón se movilizaron para pedir la construcción de un centro de salud y un jardín

Frentistas de El Rincón se concentraron en 442 y 137 para exigir la construcción de un centro de salud y un jardín maternal para el barrio. El lugar elegido para llevar las construcciones fue usurpado en los últimos días.



Vecinos y vecinas llevaron adelante un “jornada de lucha” con diferentes tipos de actividades recreativas, para visibilizar la problemática que padecen. La preocupación es por la apropiación de terrenos fiscales en esa zona. Las familias del lugar alertaron que hace unos días un grupo de desconocidos comenzó a alambrar las únicas tierras disponibles para poder levantar los establecimientos sanitarios y educativos.



Los vecinos afirman que en la ocupación de tierras estaría involucrada la Municipalidad, que habría cedido las mismas a Cáritas. “Sabemos que no hay ordenanza presentada para tal fin y vamos a impedir esta usurpación”, manifestaron desde la asamblea vecinal.



Además, informaron que hoy a las 16 van a volver a manifestase en Camino Belgrano y 426. “Los vecinos decimos no a la entrega de tierras a una iglesia. Un delegado y un cura que no viven el barrio quieren decidir el uso del único terreno disponible para la construcción de la salita de primeros auxilios en el barrio”, sostuvieron.