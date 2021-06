La Anmat prohibió a una marca la comercialización de sus alimentos sin TACC

La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires informó a la población celíaca que una línea de productos del mercado no se encuentra autorizada y se desconoce su lugar de elaboración.



Se trata de los denominados con la marca On Track, rotulados como Alimentos Libres de Gluten y elaborados por la razón social Castellvi, Javier Alberto con número de RNE 4068 2017 18203, ubicada en la localidad de Lomas de Zamora.



Por este motivo, recomiendan a la comunidad celíaca no consumirlos, debido a lo anteriormente expuesto. Y además solicitaron a los comerciantes el cese de su distribución. También hizo referencia a esta publicación la Asociación Celíaca Argentina en sus redes sociales, informando el estado de alerta.