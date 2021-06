Denuncian que hay una invasión de ratas en barrio San Carlos

Vecinos del barrio San Carlos denunciaron la aparición de una enorme cantidad de ratas, que se metieron en la casa de un frentista de 150 y 49. Fue la consecuencia de un contenedor que las autoridades municipales pusieron en el lugar, para que sea utilizado como basurero del barrio.



Ante lo ocurrido, los propios vecinos se encargaron de correr el objeto, arrastrándolo dos cuadras hasta la esquina de 150 y 47, en donde no hay casas alrededor y las ratas que allí se juntan no terminan afectando a las personas.



“Tenían buenas intenciones cuando pusieron el contenedor, pero el resultado no fue bueno. La gente del barrio puso tantas bolsas que se terminó rebalsando. Además se juntaron las ramas de los árboles que vinieron a podar. Los vecinos se enojaron y terminaron corriendo el contenedor para solidarse con el hombre que sufrió la invasión de las ratas”, explicó una de las vecinas en contacto con este multimedio. “El más perjudicado fue un vecino de la esquina de 150 y 49. Pero a otros también se les empezaron a meter las ratas a las casas. Es un foco infeccioso en el medio de la pandemia”, continuó detallando.



Este diario recorrió la zona y comprobó que en las inmediaciones de 46 y 150, sobre la parte de atrás de un galpón que provoca extraños ruidos por las noches, suelen verse corriendo ratas de importantes dimensiones sobre la vera de un pequeño arroyo, que pasa por esta zona de La Plata.



Con respecto a las respuestas que buscaron por parte del Municipio platense, la misma vecina confesó que fueron a pedir explicaciones a la delegación.



“Nos toman el pelo. El argumento que nos dan es que nosotros pedimos un contenedor para que sea usado como basurero. Pero nosotros no pedimos que dejen eso abandonado y que no pasen a buscar la basura para que se junte y se forme el nido de ratas que se juntó”, explicó indignada, a la espera de una solución, una de las vecinas del Barrio San Carlos, quien accedió a explicar todo lo que está ocurriendo.