“De la pandemia se sale con vacunas y con cuidados”

La baja en la cantidad de contagios a nivel nacional y el avance de la vacunación permiten al país ver con mayor claridad la luz al final del túnel. Las restricciones implementadas por el Gobierno Nacional lograron bajar la curva y en los últimos días se aplicaron casi 377 mil dosis cada 24 horas a lo largo de todo el territorio nacional.



“La verdad que el desarrollo de las vacunas fue impresionante. A menos de un año de que comenzaron los estudios de fase tres, ya estamos aplicando tanta cantidad de vacunas en todo el mundo, la verdad es que nadie apostaba que todo iba a ser tan rápido”, le dijo a diario Hoy Florencia Cahn, médica infectóloga e integrante del comité asesor del Ministerio de Salud de la Nación.



“Obviamente que hay un tema de desigualdad en la distribución porque siempre los países más poderosos tienen el acceso y la mayor proporción de vacunas, pero me parece que si hablamos a nivel global estamos en una muy buena situación”, añadió la especialista, que también se desempeña como presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save).



En cuanto a la logística y la organización, la profesional remarcó que el país estaba preparado para recibir una gran cantidad de vacunas. “En cuanto empezaron a llegar en una cantidad importante enseguida se pudieron distribuir y aplicar. Creo que en algún punto el cuello de botella no se daba por la capacidad de aplicación del país, sino por la cantidad de vacunas que iban llegando”, manifestó.



Cabe remarcar que cientos de establecimientos se acondicionaron para poder brindar el servicio de la campaña de inmunización. Asimismo, se capacitó a estudiantes avanzados de medicina y a profesionales de la salud que no se dedicaban a la vacunación.



Terapias



“Si bien hay un amesetamiento en el número de casos reportados por día, la meseta es muy alta y los casos tienen que bajar.

Recordemos que siempre en terapia intensiva se ven los resultados de las diferentes medidas con dos semanas de atraso de los números de casos, porque siempre la internación suele ser prolongada”, remarcó Cahn. A su vez, marcó: “Esta deceleración de aumento de casos es positiva respecto a que no siga subiendo, pero todavía es un número muy alto. Hay que evaluar bien cuáles son los pasos a seguir”.



“La situación epidemiológica es compleja, pero la situación económica también y además, la social. Todos como sociedad tenemos una responsabilidad y no podemos subestimar al virus ni naturalizar los números. Nos tenemos que seguir cuidando a pesar de que cada vez haya más vacunas. De la pandemia se sale con vacunas y con cuidados”, concluyó.