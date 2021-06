Denuncian que el barrio de la Terminal es una “boca de lobo”

l barrio de la terminal de Ómnibus de La Plata se ha convertido en una verdadera “boca de lobo”, conforme lo han expresado los vecinos de calle 42, que observan que en la parte final del otoño, cuando los días son cada vez más cortos, ya que empieza a anochecer después de las cinco y media de la tarde, las cuadras se vuelven totalmente oscuras.



“El martes feriado (por el 25 de mayo) estuvo sin funcionar la luminaria de la esquina. Después vinieron a arreglarla el miércoles 26 de mayo y funcionó hasta el sábado siguiente. Desde ese fin de semana no anda más”, comentó Claudio, el almacenero de 42 entre 4 y 5.



Los vecinos de esta cuadra pagan las tasas más altas por el servicio de luz, barrido y limpieza de la vía pública, ya que están a solo 300 metros de Plaza Italia y a solo 50 metros de la Terminal de Ómnibus, en la que ingresan a diario centenares de personas que toman los colectivos.



“Yo a la tarde atiendo el negocio a partir de las 18 y está todo oscuro. Me da un poco de cosa, porque encima bajó mucho el movimiento, y estoy solo acá en el negocio”, remarcó Claudio.

Como él, otro vecino que se identificó como Marcos y estaba ayudando a acomodar las hojas y ramas caídas sobre la vereda de la misma cuadra, relevó que se ha “llamado varias veces al 147 pero no dan respuestas”.



Las luminarias de calle 42 son tres entre 4 y 5, a metros de terminal. Los vecinos aseguran que ninguna de ellas está funcionando, aunque después del feriado del 25 de mayo repararon la que está en la esquina de 4 y duró tres días funcionando.



Asimismo, los vecinos que viven sobre la avenida 122, del sector de La Plata, entre 70 y 72, también reportaron el mismo problema, que se agudiza en esta época del año, ya que de 18 a 8 es de noche, y la claridad apenas alcanza a cubrir desde las 8 hasta minutos después de las 17.30.