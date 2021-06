Escuela de tango reclama contra el desalojo en CABA

La directora Gabriela Elías contó a la Red 92 y diario Hoy la situación que padece la Escuela Mundial de Tango que lleva su nombre, de la Ciudad de Buenos Aires, con una amenaza de desalojo vigente en su contra.

“Hace 20 años que la escuela está acá en el segundo piso, en el Centro Cultural Borges, pertenecía a manos privados y en medio de la pandemia se hizo el traspaso al Ministerio de Cultura de la Nación”, explicó la entrevistada.

“En enero empecé a hablar con el Ministerio, me dijeron que me quedaba ahí, que me daban un salón, pasaron cuatro meses y no me dieron nada. Hace tres días, me dijeron que vaciara el lugar y me pidieron las llaves, les pedí un convenio que me garantice que la escuela siga en el Borges”, agregó.

Y concretamente “mi pedido es al ministro Tristán Bauer que piense que 100 personas que hace un año y medio que no tenemos trabajo, estamos sobreviviendo, nuestra única esperanza es volver a nuestro espacio. El gobierno nos está sacando nuestro espacio”, comentó.

El motivo de este panorama tiene que ver con que “van a poner 500 oficinas y sacan un espacio que es tango, que es cultura, que han trabajo cientos de maestros durante 20 años y pasan miles de turismo de todo el mundo”, detalló.

“Es la escuela de tango más grande del mundo. Estoy muy enojada, porque cuatro meses me tuvieron hablando y hablando, la vieja gestión no puso en el traspaso porque estábamos confinados, yo me entero de este traspaso el 20 de enero, me atendieron muy bien en el Ministerio de Cultura pero no me resolvieron nada”, concluyó.