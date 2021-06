El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, les respondió a los alcaldes de la oposición que denuncian discriminación por parte del gobierno provincial a la hora de determinar las fases de cada municipio al indicar que “el sábado estuve tres horas explicándoles a los intendentes de Juntos por el Cambio la normativa, así que no pueden decir que no hay explicaciones”.



El coordinador de los ministros bonaerenses puso en duda la capacidad de los jefes comunales al disparar con munición gruesa y afirmar que “solo hace falta hacer un cociente para saber en qué fase está cada distrito, pero tal vez no saben dividir”.



De esta forma, Bianco les respondió a ­quienes, como el intendente de General ­Pueyrredón, Guillermo Montenegro, denunciaron “discriminación” ante la imposibilidad de volver a la presencialidad escolar por “el nivel de incidencia de casos”.



Tras aclarar que el sábado explicó por tres horas la normativa a los intendentes de Juntos por el Cambio, señaló que “el rol de la oposición es poco serio en el país en general y en la Provincia en particular”, y puntualizó: “Cada medida que toma el Gobierno nacional o provincial, salen a criticarla sin argumentos reales. No hay discriminación ni novedad. Estamos cumpliendo la ley y respetamos los indicadores objetivos”.



El funcionario bonaerense remarcó además el alineamiento con las decisiones que emanen desde Balcarce 50 al sostener que “la medida que tomó el Gobierno nacional la acompañamos. No hay discriminación, sino que es un criterio objetivo”.



Finalmente, Bianco aseguró que “cuando baje la incidencia de casos en los distritos del interior, avanzarán de fase”, y recalcó que si bien “tuvimos caída de casos por tercera semana consecutiva en un 30%, estamos por encima de los 8.000 casos”.



Por último, y antes de que en la jornada de hoy la Provincia dé a conocer las cifras de Covid-19 en los 135 municipios del territorio bonaerense, aseguró que aún hay “niveles altos y preocupantes”, aunque “estamos relativamente mejor en base a las medidas que se tomaron porque dieron resultado”.



De esta forma, habrá que esperar a que esta tarde, en una nueva conferencia de actualización epidemiológica, el gobierno bonaerense comunique cuál es la fase que corresponde a cada uno de los 135 municipios, dato que saldrá de la división entre la cantidad de positivos y la población estable informada por el Indec.

Clases presenciales: “Se está cumpliendo la ley y respetando los indicadores”

Carlos Bianco indicó que, en relación a las clases presenciales, se cumplen con todos los criterios epidemiológicos y criticó a la Ciudad de Buenos Aires por no respetar el DNU presidencial.



En ese marco, el jefe de Gabinete aseguró que en el regreso de las clases presenciales “se está cumpliendo la ley y respetando los indicadores” epidemiológicos y cargó las tintas contra Juntos por el Cambio al afirmar que “hay una intención de poner palos en la rueda”.



El funcionario se refirió al pedido de algunos intendentes de la oposición y explicó que “con el nivel de incidencia de casos, si un distrito está en fase 2, es inviable que haya presencialidad. Es una medida de cuidado que adoptó el Gobierno nacional. Yo les diría que hagan cumplir la normativa, así bajan los casos. No hay discriminación”.



Agregó que “ahora el problema son los distritos del interior que tienen mayor incidencia de casos, pero retomaremos la presencialidad cuando se normalice la situación”.



“Horacio Rodríguez Larreta ha decidido no respetar el DNU, es una decisión política que nos la dijeron en una reunión que tuvimos. No puedo discutir eso, pero si hay un decreto, me parece gravísimo no respetarlo. Algunas cosas pudimos coordinar, pero otras no. Acá en la provincia de Buenos Aires siempre se respeta la ley, adaptada a nuestra fase”, sentenció Bianco.