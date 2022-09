En un día de movilizaciones en apoyo a Cristina Kirchner tras el atentado de ayer, esta tarde Diario Hoy dialogó con varios dirigentes, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien expresó: "Todavía estamos conmocionados y preocupados, acá nos juntamos con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires".

"Se atentó sobre la persona de Cristina, es impresionante, terrible, inédito desde que recuperamos la democracia, uno de los hechos más graves de los que tenemos memoria, además es la vicepresidenta y quien fue dos veces presidenta. La democracia está en peligro".

En cuanto a los discursos de odio, señaló: "Se viene generando un clima de violencia, una instigación. Todo eso desencadena este tipo de actos. Me niego a mirar esto como un hecho de locura individual, hay un contexto, es un ataque a las instituciones. Esta movilización es una respuesta contundente".

Además, hizo referencia a la causa Vialidad: "El fiscal también tiene que reflexionar, y la Justicia. Cómo puede ser que inventen causas, que busquen proscribir, pensamos que la proscripción era cosa del pasado".

Por su parte, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, anunció que "el lunes estamos convocando en la provincia a una sesión en las dos cámaras, para trabajar este tema. Necesitamos de la grandeza de la dirigencia argentina, que todos los sectores y el pueblo se sientan contenidos en esta situación. Lo que ha sucedido con Cristina es un atentado a la democracia y a la vida feliz que queremos para nuestro pueblo".

Por último, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, manifestó: "Repudio enérgicamente el atentado a nuestra vicepresidenta. Dios puso las manos sobre Cristina para que esa bala no saliera, si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. No puede volver a pasar. Todos los sectores debemos hacer un mea culpa y analizar por qué llegamos a esta situación. Cada sector tiene que ver para adentro qué es lo que hizo mal. Todos los argentinos debemos unirnos en la defensa de la democracia, en bajar varios cambios. Empieza una nueva Argentina si todos hacemos ese análisis".