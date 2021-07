“El agente financiero de la administración municipal es el Banco Provincia”

La polémica entre el intendente de ­Pinamar, Martín Yeza, y el titular de la banca pública bonaerense, Juan ­Cuattromo, empieza a tomar ribetes que exceden el problema que a primera vista se ve entre el municipio y la entidad crediticia.

Lo cierto es que el conflicto comenzó a mediados de julio, cuando el jefe comunal hincha de Estudiantes de La Plata solicitó un descubierto al Provincia para poder pagar los sueldos de los empleados municipales, lo que no solamente fue denegado por el banco, sino que además fue ­avalado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien tras una conferencia de actualización epidemiológica en el Salón Dorado de la Gobernación se refirió en duros términos sobre el intendente.

“En vez de quejarse, hay que laburar, a mí me enseñaron eso desde chiquito. Cuando me quejaba, mi papá me ponía a hacer algo y entonces me ocupaba y dejaba de quejarme. Le recomiendo que se ponga a laburar y que pague los salarios de los trabajadores, que es lo que corresponde”, dijo Bianco, quien remató disparando con munición gruesa al indicar que “no es muy eficiente Yeza: es el único intendente de la Provincia que no está pudiendo pagar los salarios”.

La respuesta de la mano derecha de Kicillof no fue al azar y se dio luego de que Yeza se justificara ante los trabajadores municipales por el atraso en el pago de los haberes, argumentado que se debió a que el cobro de tasas municipales no se había alineado con el del pago de sueldos, lo que había ocasionado escasez de fondos para abonar los sueldos de junio, responsabilizando al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la situación financiera de la comuna.

Un día antes, Yeza había dado a conocer, también en la red social del pajarito azul, que había enviado al Concejo Deliberante un proyecto para “trabajar en una carta orgánica municipal” con el fin de desarrollar la autonomía municipal, evidenciando claramente las diferencias que lo separan con la conducción provincial.

Además, ante la negativa emanada desde calle 6, el jefe comunal costeño anunció un rompimiento en la relación con la entidad crediticia bonaerense y declaró: “Si el Banco Provincia considera que somos un cliente de riesgo, nosotros ya estuvimos manteniendo conversaciones con entidades privadas que sí consideran que Pinamar es un cliente sumamente interesante”, algo que se confirmó con la publicación de la foto de su reunión con directivos de entidades bancarias pertenecientes al sector privado publicadas en la cuenta de Twitter del municipio.

Sobre este punto, Cuattromo descartó esa posibilidad y argumentó que “hay leyes provinciales que establecen que el agente financiero de la administración municipal es el Banco Provincia, así que eso no es una cuestión que esté en debate”.

“No lo podría hacer porque hay una ley de administración financiera que funciona así en el Estado nacional, que tiene al Banco Nación, y todas las provincias tienen su agente financiero y las tramitaciones municipales. Para eso hay leyes que lo consagran y también está fuera de discusión”, sentenció el presidente del Provincia.

Pinamar es el distrito “más asistido” durante esta gestión

“En el caso particular de Pinamar, desde que yo llegué al Banco de la Provincia de Buenos Aires, el municipio que más veces fue asistido mensualmente fue Pinamar, que recibió asistencia por parte del banco en más de 12 oportunidades. De hecho, fue el único municipio que solicitó descubierto en cuenta corriente este año”. Con esa declaración, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se refirió a la situación del municipio costero, que exige asistencia por parte del gobierno bonaerense.