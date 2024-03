El consumo de carne vacuna cayó un 9,3%

En el pasado mes de febrero, el consumo de carne vacuna tuvo una caída del 9,3% en comparación al mismo mes del año 2023, según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ­(Ciccra).

De acuerdo con los datos aportados, el nivel por habitante se ubicó en el equivalente a 44,6 kilos, por debajo de los 49,2 kilos de febrero del año pasado. Mientras que, durante los dos primeros meses del 2024, el consumo de carne vacuna habría sido equivalente a 349.100 toneladas de res con hueso, lo que conlleva una contracción de 8,2% interanual.

Lo aportado por Ciccra remarca el menor consumo desde el mes de febrero de 2011. En lo que respecta al primer bimestre del año, según detallan en el informe, la industria frigorífica vacuna produjo 504.000 toneladas de res con hueso, lo que representó una baja del 3,8% en relación con el primer bimestre de 2023.

En este sentido, en febrero, el precio promedio de la hacienda comercializada en el mercado ubicado en Cañuelas llegó a los $1.440,7 por kilo vivo, lo que marca un alza del 10,2% frente al mes de enero.

En palabras de Miguel Schiariti, titular de Ciccra, esto tiene que ver con los primeros meses del año pasado, donde el consumo creció “porque el precio de la carne no varió y el precio del novillo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas aumentó un 10%. Si bien no se observa una caída tan fuerte en el consumo, probablemente esto empezará a notarse después de marzo. Por cierto, no habrá ninguna explosión ni en el precio, ni en la falta de hacienda”, remarcó.

Por último, según estimó el informe, los cortes de carne que más aumentaron fueron: picada especial con un 8,6%; roast beef con un 8,3%; paleta con 8%; colita de cuadril un 2,5%; vacío con un 1,2% y peceto con un -0,5%.