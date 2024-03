Postergan la entrada en vigencia de los aumentos del gas

El Gobierno nacional decidió postergar hasta el mes de abril la entrada en vigencia de los aumentos en las tarifas del gas natural para evitar un mayor impacto inflacionario con las boletas de marzo. Inicialmente los incrementos iban a ser fijados en febrero a pagar a partir del primero de marzo pasado, luego se pasó al 15 de marzo y ahora comenzarían a regir desde abril, a pagar en mayo.

La decisión se vincula al fuerte temor de los funcionarios que rodean a Luis Caputo por la escalada inflacionaria de marzo, que comenzó con alimentos y podría desparramarse a otros sectores, particularmente los servicios regulados como la energía, el agua, combustibles y el transporte público.

¿A quiénes le quitarán los subsidios?

Lo cierto es que a todos los usuarios (redes o garrafas) les llegará desde abril la nueva suba de tarifa de gas, que incluirá la “redeterminación” de la estructura de subsidios vigentes, incluyendo a aquellos que ni siquiera poseen conexión a redes de gas natural y se benefician con el Programa Hogar.

La actualización tarifaria se dará en conjunto la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE), con el objetivo de otorgar subsidios exclusivamente a los sectores poblacionales más vulnerables (nada de empresas, industrias, comercios y pymes), estableciendo límites en los volúmenes subsidiados, según la zona geográfica de residencia y la conformación del hogar: de 1 a 2 personas, de 3 a 4 personas, o más de 5 personas. La audiencia pública para tratar el incremento tarifario se realizó el 4 de enero y la del recorte de subsidios el 29 de febrero pasado.

Allí se estableció que si el costo de la CBE no supera 10% de los ingresos totales por familia no recibirá ningún tipo de asistencia del Estado. Por tanto, si la CBE de electricidad y gas juntos suma $40.000 mensuales, a raíz de un consumo mensual de 200 khw y 40 m3 de gas, los hogares con capacidad de ayuda serán los que no superen los $400.000 mensuales.