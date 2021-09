“El deterioro en las condiciones de vida tiene un impacto muchísimo más fuerte en la provincia de Buenos Aires”

El Director del Banco Nación, Claudio Lozano, dialogó con Diario Hoy sobre por qué fracasó la política económica del gobierno y por qué cree que se perdieron las PASO. “El poder adquisitivo empeoró y la recuperación de la economía se dio sobre bases de mayor desigualdad”, declaró el integrante del Frente de Todos.

¿Qué balance hace de las PASO y cómo piensa que se pueden recuperar los votos en los distritos que se perdieron?

La derrota electoral fue un cachetazo muy fuerte para el Gobierno Nacional. Tiene que ver con el hecho objetivo del deterioro vivido por la sociedad argentina en materia social, lamentablemente y a pesar de que hubo políticas que intentaron modificar la situación.

Lo cierto es que el cuadro social de la Argentina se deterioró desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández hasta acá.

Los niveles de pobreza y de indigencia de la Argentina saltaron del 37% de pobreza, que teníamos en el final de Macri, a arriba del 42% en el momento actual. Esto implica 2 millones 200 mil personas más en situación de pobreza. Y saltaron del 8% al 11% en materia de indigencia que implica no menos de 1 millón 300 mil personas más en esta situación. En un contexto donde también los sectores medio bajos tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes.

Diría que la fragilidad, en materia de ingreso, es la vulnerabilidad. En materia de ingresos involucra prácticamente al 60% de la población. En ese contexto, se entiende lo vivido en el sentido de que una de las razones, diría casi la razón central por la que el Frente de Todo fue ungido para gobernar, era para recomponer en parte las condiciones de vida de la población y darle curso de salida a la economía argentina y la verdad que en ese sentido no se logró.

“Lo que no funcionó fue la política de precios”

¿No hubo un problema también “moral” por la foto de Olivos? ¿No cree que también tuvo que ver?

Con una derrota de la magnitud que se tuvo involucra siempre múltiples causas. Te diría que la foto, así como otras cuestiones que pueden haber afectado la imagen presidencial, la cuestión de la ejemplaridad pública que, naturalmente, debe tener cualquier Presidente o cualquier otro funcionario, tiene impactos muy fuertes en lugares como la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el deterioro en las condiciones de vida tiene un impacto muchísimo más fuerte en la provincia de Buenos Aires.

“No se pudo recomponer el mercado interno ni tampoco poner en marcha una recuperación más acelerada haciendo o aprovechando la capacidad ociosa de la economía Argentina”

¿El ajuste del Gobierno fue el principal problema?

Te diría que hubo dos problemas. Primero la pandemia y después los precios y el ajuste.

La pandemia, con las restricciones sanitarias que obligó a implementar, produjo caídas brutales de los niveles de actividad que llevaron los niveles de pobreza al 47% de la población en el segundo trimestre del 2020, donde se produjo una caída de la actividad cercana a 20 puntos.

A partir de allí, desde mayo del 2020 en adelante, comienza a darse la recuperación de la economía argentina, en el marco de las políticas aplicadas por el gobierno y de la eliminación progresiva de las restricciones sanitarias.

A medida que se iban abriendo actividades, se iba mejorando la situación. Eso implicó que se comenzara a dar un proceso de recuperación. En ese contexto de recuperación, lo que no funcionó fue la política de precios. La resistencia de los formadores de precios a “acatar” las pautas de política macroeconómica que fijó el gobierno y la debilidad que el gobierno tuvo a la hora de imponerles condiciones para su comportamiento.

Ambas cosas hicieron que, vía aumento de precios, se le cambiara el sentido a la política económica. Un intento de ampliar la producción sobre la base del aumento del poder adquisitivo quedó desarmado por completo.

El poder adquisitivo se empeoró, con lo cual se completaron tres años de caída sistemática del poder adquisitivo de la población y la recuperación de la economía argentina se dio sobre bases de mayor desigualdad.

Por lo tanto, si bien la Argentina retomó los niveles de actividad prepandemia, la pobreza prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Y en ese contexto, donde por lo tanto había que producir una intervención de política pública para poder contener la situación social, vino el ajuste que se comenzó a aplicar desde octubre el año pasado hasta junio de este año y que no permitió el desarrollo de políticas sociales. Es más, eliminó las políticas sociales que se habían implementado en 2020 y que habían contenido en parte la situación (el IFE, los ATP) y se llegó a un extremo de haber llevado el déficit primario a un 0,5% del producto en un contexto de desaceleración de la actividad económica, de caída incluso de actividad económica, que cayó en febrero, marzo, abril y mayo y en donde la pobreza seguía ubicada arriba del 42% de la población.

Así que en ese contexto de todas estas cosas, una reactivación sobre bases desiguales y un ajuste fiscal exagerado, en un contexto donde necesitaba contener una situación social, porque además la pandemia de la segunda ola fue muy fuerte y la situación social era delicada, todo eso armó un combo en donde cuando el gobierno comenzó a soltar, de alguna manera, recursos, que lo hace a partir de junio, donde reabre paritarias, pone en marcha el ahora 30 y empieza a aflojar las restricciones fiscales, ya no dio ni tiempo para que esas medidasllegaran a la población.

“Hay un bloque de poder en la Argentina que no tiene interés en una recomposición de los ingresos y que quiere mantener una distribución del ingreso desigual”

¿Usted marca que la política económica está bien sólo que vino la pandemia y ahora con la post pandemia estaba empezando a mejorar?

No. La política económica no está bien. Cuando digo que la recuperación fue sobre bases de desigualdad es un tema que tiene que ver con el fracaso en el tema de las regulaciones sobre el sistema de precios. Ahí se fracasó y eso implicó fracasar en lo más importante: recomponer el poder adquisitivo de la población.

Hubo dos grandes fracasos: el déficit en materia de política de ingresos, fue muy austero en materia de política salariales, en materia de jubilaciones y ni que hablar en materia de asistencia y en materia de política social. Por otro lado, además de que se fue austero en materia de política de ingresos, tampoco se tuvo capacidad de controlar los precios.

“El Frente de Todos nunca se transformó en una fuerza política”

El resultado fue que no se pudo recomponer el mercado interno ni tampoco poner en marcha una recuperación más acelerada haciendo o aprovechando la capacidad ociosa de la economía Argentina.

Y eso fue por razones de carácter fiscal, básicamente, en el marco de la negociación del acuerdo con el FMI que, en mi opinión, ha tenido fallas significativas porque el que tiene que explicar su rol, su responsabilidad y el papel que cumplió, lamentable, con un crédito que no tiene justificación alguna es el Fondo.

“¿Por qué no pensamos o ensayamos una moneda no convertible? No convertirle quiere decir que sirva para todo menos para atesorar divisas”