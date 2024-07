El Dipy no será funcionario del Gobierno

Tras trascender que el cantante de cumbia Adrián Martínez iba a formar parte de la Secretaría de Cultura, desde el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello, desestimaron rápidamente tal decisión por las denuncias por violencia de género que tiene el artista.

Ante dicha noticia, uno de los primeros artistas oficialistas en expresarse fue Alfredo Casero, quien exclamó furiosamente: “Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, Inútil en todos los términos. Me parece un horror, y no era lo que habíamos votado”.

Asimismo, el cantante también salió a hablar y dijo: “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”.