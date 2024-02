El gabinete de Milei sumó a un nuevo platense de la gestión Garro

El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo funcionario al organigrama nacional que viene de la ex gestión local a cargo de Julio Garro.

En la jornada de ayer, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, confirmó el desembarco del ex secretario de Salud municipal y ex candidato a senador, Enrique Rifourcat.

El hombre se desempeñó en el cargo mencionado entre los años 2015 y 2023 y, luego de no haber podido ingresar al Senado en la última elección, fue designado como Subsecretario de institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

No es el primer dirigente vinculado al PRO local que se suma a las filas del gobierno libertario ya que el ex senador bonaerense por la 8° sección electoral y excompetidor en las PASO 2023 contra el propio Garro, Juan Pablo Allan, fue designado al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar), en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Además el exfiscal y candidato a senador, Marcelo Romero es el subsecretario de Investigación Criminal en el Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Mientras tanto y pese a los rumores, el exintendente Garro no selló su alianza con la Libertad Avanza. Se mencionaba el arribo del ex jefe comunal a la Subsecretaría de Deportes, que se encuentra bajo la órbita de Daniel Scioli, quien conduce la cartera de Deportes, Medio Ambiente y Turismo, pero nada de ello ocurrió finalmente.

La Subsecretaría de Deportes quedó vacante tras la renuncia de Ricardo Schlieper, excandidato a intendente de Rosario por el PRO y representante de futbolistas muy ligado a Mauricio Macri, quien dejó el cargo so pretexto de “darle la libertad de elegir su gente” al mencionado Scioli.