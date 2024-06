El Gobierno analiza dar marcha atrás con la quita del servicio de grúas

El Gobierno nacional analiza revertir la decisión que prohibía incluir en las pólizas de seguro automotor el acarreo por desperfectos mecánicos. Tras reunirse con las cámaras del sector de seguros y las autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), desde Casa Rosada habrían tomado la decisión de dar marcha atrás con la medida, solo resta que se confirme por medio de la publicación en el Boletín Oficial.

Fuentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación informaron ayer que la prohibición para que las empresas de seguros brinden servicios de asistencia y grúa no entrará en vigor como se había anunciado previamente. No obstante, aún no fue oficializada en Balcarce 50.

Esta decisión surge tras varios pedidos de informes y cuestionamientos sobre la medida que había generado controversia. Incluso desencadenó una acción colectiva de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda) con el objetivo de frenar la medida que debía entrar en vigor el 1° de julio.