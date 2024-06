El Gobierno confía en aprobar la Ley Bases antes de la primera semana de julio

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el oficialismo buscará mantener los votos que dieron media sanción a la iniciativa original de la Ley Bases y tratarán de imponer el texto inicial en algunos puntos claves. El riojano se mostró optimista en revertir las modificaciones impuestas por el Senado y anticipó que el megaproyecto estará aprobado antes del 9 de Julio.

“Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada”, prometió el hombre de confianza de la Secretaría de la Presidencia, Karina Milei. Para Menem, la Ley Bases es “la primera ley trascendente que tuvieron todos los gobiernos”, por lo que planteó: “Me cuesta creer que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió”.

Hasta el momento, el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la Cámara baja. Sin embargo, los legisladores oficialistas ya tienen la orden de cosechar los porotos necesarios para lograr imponer el texto original en puntos claves como Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Privatizaciones.

“Costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto”, presionó Menem y sumó: “La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes”.

Diputados avanzará esta semana en el proceso legislativo para lograr que la Ley Bases salga a fin de mes. Desde el Congreso, el oficialismo se muestra optimista en lograr que la firma del dictamen de comisión sea el martes 25 y la sesión el jueves 27, lo que podría allanar el camino para que el 9 de Julio, en Tucumán, se selle el postergado Pacto de Mayo, aunque hoy es muy lejano.