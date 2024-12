El Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 para el próximo año

El Gobierno nacional oficializó la prórroga del Presupuesto 2023, luego de que fracasaran las negociaciones para que el proyecto del 2025 pase por el Congreso sin sufrir modificaciones durante las sesiones ordinarias. De esta forma, por segunda vez consecutiva, se extiende la vigencia del último plan presupuestario de Alberto Fernández.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 1131/2024 en el Boletín Oficial, que establece: “A partir del 1° de enero de 2025 en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.

En esta línea, el Gobierno instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”. “Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, indica el documento.

Asimismo, desde Casa Rosada señalaron que “teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024”.

Cabe recordar que, al asumir, Milei prorrogó el presupuesto previsto para el Ejercicio 2023, elaborado por el equipo del exministro de Economía Sergio Massa, por lo que las partidas debieron reasignarse según el plan económico que impulsó el mandatario liberal.

Con esta nueva extensión hacia 2025, el próximo año comenzará con gastos proyectados por $96 billones e ingresos por $89,9 billones, según consta en el sitio oficial del Gobierno; en donde figuran las actuales proyecciones del 2024, con base a las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a lo largo del año.

Un final cantado

La decisión del Ejecutivo no generó ninguna sorpresa, ya que en varias ocasiones desde el Gobierno señalaron que, en caso de que no se aceptara el proyecto de la ley de leyes para el 2025, se extendería el de 2023. En ese contexto, el ministro Luis Caputo señaló que “no vale la pena comprometer el equilibrio fiscal”.

“Las provincias ya van a estar mejor financiadas el año que viene, la Nación no. Entonces, el esfuerzo más grande ya lo estamos haciendo nosotros, los que no tenemos plata somos nosotros”, remarcó el ministro, y agregó: “Me gustaría tener presupuesto, pero no a riesgo de comprometer el compromiso fiscal”.

De esta forma, más allá de la confirmación de un llamado a extraordinarias por parte del Gobierno libertario, el Presupuesto 2025 no será parte de los temas del debate en el recinto.