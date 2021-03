El jefe de Asuntos Internos de la gestión Vidal, a juicio por espionaje

La Justicia elevó a juicio oral la causa contra Guillermo Berra, titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, acusado por el presunto espionaje de personas que no tenían que ver con los objetivos del área a su cargo.



La decisión fue adoptada por el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, luego de rechazar los planteos de nulidad y de sobreseimiento interpuesto por Marcelo Peña, abogado defensor de Berra, quien adelantó que apelará la decisión ante la Cámara de Garantías de La Plata, por lo que hasta que eso no se resuelva no se sorteará el tribunal que deberá llevar a cabo el debate.



En la causa, que instruyó la fiscal Cecilia Corfield, Berra fue acusado del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”. En la misma investigación, también está procesada la abogada Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditora sumarial del Ministerio de Seguridad.



Para la fiscal, ambos obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.



“Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros”, según consignó en el escrito en el que pidió la elevación a juicio oral.



Según la fiscal, Berra obtuvo esa información a partir de una clave del sistema Nosis que el Ministerio de Seguridad bonaerense le otorgó a Asuntos Internos y por el que obtuvo información de unas 1.500 personas.

El planteo de la defensa



Sin embargo, el abogado defensor Marcelo Peña planteó que el sistema “fue contratado por la cartera de Seguridad para obtener información en forma ilimitada para Narcotráfico, Asuntos Internos e Inteligencia Criminal”. Según el letrado, de los registros de Nosis surge que Asuntos Internos solicitó alrededor de 1.400 informes; Narcotráfico, unos 2.000; e Inteligencia Criminal, más de 40.000, entre los que se encontrarían varios políticos.



“Niego haber hecho tareas de inteligencia de ninguna persona, todo lo que nosotros realizamos como actos de gestión y de trabajo fue hecho dentro del marco legal que nos apaña y dentro del marco legal de la Auditoría”, sostuvo Berra al prestar declaración ante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 del Departamento Judicial de La Plata.



En su declaración, Berra apuntó que Ritondo “estaba al tanto de los pedidos que realizaba al Nosis” y admitió que desde esa cartera y la de Justicia “muchas veces nos pedían que consultáramos algunos datos”. De este modo, intentó desligarse de la acusación.