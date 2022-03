El juez Gabriel Vitale declaró hoy ante la Bicameral

La Bicameral de Inteligencia continúa con las investigaciones y hoy deberá declarar el juez Gabriel Vitale de Lomas de Zamora.

"Esta citado el Dr Vitale que es el juez en lo criminal de Lomas de Zamora que fue quien tuvo por primera vez la investigación contra Pablo Moyano y que recibió la visita de Stefano y Pasquale que lo apretaron para que detuvieran a Moyano", dijo Tailhade.

"Esa maniobra salió mal y le sacaron la causa a Vitale y mandársela a Carsoglio y apretarlo pero esa gestión salió mal", agregó.

"Lo novedoso es que se acredita la ilegal actividad de la AFI en el poder judicial bonaerense, esta articulación entre la AFI y el poder judicial bonaerense no es normal", concluyó.

Luego de declarar, el juez habló también con la prensa y aseguró que Stefano y Pasquale le llevaron "una nota con el requerimiento fiscal para detener a Pablo Moyano", el Vitale dijo que en realidad, el escrito no tenía nada que ver con la causa que el juzgado investigaba en ese momento.

"El juez Carzoglio resuelve al final igual que yo", rectificó "con estas maniobras intentaban direccionar estas investigaciones a intereses que ellos tenían o políticos a los que respondían, estas persecuciones incluía no solo a sindicalistas", advirtió.

"Yo devuelvo el escrito diciendo que no tiene nada que ver con la causa que yo encabezaba, no se si los hechos eran o no verdaderos pero no tiene nada que ver con la causa que yo investigaba", aclaró, tras la devolución del escrito el juez fue desplazado a la semana.

"El aporte más significativo fue que nos trajo el documento original que le llevaron los agentes para detener a Pablo y Hugo Moyano", dijo Moreau, "es el original, nos permite abrir una linea de trabajo mucho más concreta, recogimos más información de personas que serán citadas", dijo el legislador.

Sin embargo, todavía no se pudo determinar quien era la persona que envió a Steffano y Pasquale. Sobre este punto dijo que "solo había tres personas por encima, Macri, Gustavo Arribas y Majdalani", confirmó.

El próximo paso sera citar a más agentes de la AFI que se infiltraron en distintos sindicatos.