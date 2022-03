Kicillof en la Legislatura bonaerense: "Vamos a salir con más Estado, no con menos Estado"

Este miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el 150º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. En su discurso, puso énfasis en los programas que su gestión implementa para alcanzar la reconstrucción económica y social del distrito tras la peor etapa de la pandemia.

En su exposición ante la Asamblea Legislativa, que se extendió por 3 horas, destacó que llegó al cargo para revertir "cuatro años de ajuste, abandono y deterioro", y sostuvo que "la recuperación económica no fue obra del azar, sino de políticas públicas, medidas concretas ejecutadas y resultado del esfuerzo de nuestro pueblo, porque nadie se salva solo".

El mandatario provincial hizo hincapié en la recuperación del sistema de salud bonaerense, en el avance del plan de vacunación para controlar los efectos del coronavirus y en la reactivación de obras de infraestructura abandonadas por la gestión de María Eugenia Vidal, destacándose kilómetros de caminos que han sido reacondicionados, ampliados o sencillamente creados.

También repasó el plan Escuelas a la Obra, con el que se pusieron en condiciones más de 3.200 establecimientos educativos en los 135 municipios del ejido urbano bonaerense.

En ese aspecto, Kicillof consignó que la gestión a su cargo financió "obras para los 135 municipios, con proyectos que fueron definidos por cada Gobierno municipal".

Asimismo, ponderó que "gracias a las iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional y provincial" se logró "amortiguar el duro impacto social, laboral y económico de la pandemia" de coronavirus, "contribuyendo a que la recuperación económica experimentada durante el año pasado superara todas las expectativas".

En esa línea, afirmó que "durante los próximos dos años de nuestro Gobierno todos los recursos y esfuerzos estarán orientados a reparar, reconstruir y transformar".

"Vamos a salir con más Estado, no con menos Estado", resaltó el mandatario provincial, y aseguró que "no fue la mano invisible del mercado la que llevó adelante políticas de todo tipo para dejar atrás la pandemia, sino un Estado presente, sensible y protector, que está empezando a dar vuelta la historia".

Por último, Kicillof expresó: "Estamos en el principio de un capítulo diferente, más feliz", luego de haber hecho "un esfuerzo histórico".

El gobernador también agradeció a la Legislatura provincial por haber sancionado dos herramientas clave, como el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva.