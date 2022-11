El Mercado de Industrias Culturales Argentinas pasó por La Plata

El Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) continúa su recorrido por el país para potenciar e impulsar las industrias culturales. En esta oportunidad, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, presentaron el primer Nodo MICA en PBA.

En el panel de apertura estuvieron presentes Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Ariela Peretti, directora de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación; Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y Cristian Scarpetta, subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural, Instituto Cultural de PBA.

Cardoso compartió con los presentes los datos para conocer la dimensión económica de la cultura. “La cultura produce identidad, produce símbolos, patrimonio, sentidos pero también es producción y trabajo y por eso estamos acá. La cultura es uno de los sectores que más crece, representa el 2,6% del PBI y más de 310 mil puestos de trabajo. Los 16 sectores de las industrias culturales representan una oportunidad enorme en términos de crecimiento exponencial y en respuesta a los problemas estructurales de la Argentina, ya que permiten diversificar la matriz productiva y tienen un alto potencial de internacionalización. Estas políticas no nacen de la nada sino que tienen que ver con una política educativa sostenida, una política de integración y difusión tecnológica muy fuerte”, relató.

Por su parte, Saintout resaltó la importancia de conocer los números de la cultura y de poner en valor las industrias culturales y de reparar y reconstruir la identidad de la provincia de Buenos Aires, ya que "la identidad es una plataforma básica de soberanía porque no se defiende aquello y no se ama aquello no se conoce”, enfatizó.

“Para muchos de nosotros, las industrias creativas, culturales han quedado fuera de nuestro horizonte. La cultura crea trabajo y hay que volver a destacarlo, incluso en nuestro propios gobiernos. Es una idea antipopular la idea de que la cultura produce trabajo. Hoy estamos con los MICA y la palabra mercado también puede ser algo que nos cueste, pero si no estamos nosotros, a las industrias culturales las atraviesa el mercado con sus reglas más salvajes, ese mercado que crea necesidades sostenidas en la lógica del lucro. Entonces, cuando generosamente desde la Nación nos invitan a participar de esta política, pensamos en el mercado pero desde un lugar distinto. Los mercados originariamente son estos lugares de intercambio de mercancías, de culturas, de encuentro, donde se produce y se crea algo. Los mercados siempre tuvieron esa dimensión comunitaria. En esa tradición del mercado es que pensamos la inscripción de las industrias con base artística, cultural, creativa".

En el siguiente panel, el equipo de trabajo del Ministerio de Cultura comentó que la propuesta del NODO MICA que “tiene que ver con acercar todas las herramientas de las industrias culturales a los hacedores culturales que ya participaron en mica y que vienen participando en todas nuestras políticas públicas”, mencionaba Ariela Peretti.

Acto seguido, el Director Nacional de Industrias Culturales, Luis Sanjurjo, junto a la coordinadora de Incentivos, Alma Fernández, y Cinthia Vietto, coordinadora de MARCA, anunciaron los ganadores del Fondo Desarrollar e invitaron a los presentes a participar en las convocatorias vigentes, como el programa IMPULSAR y MANTA.

Alma Fernández comentó que en esta 5ta. convocatoria fueron seleccionados 139 espacios y 21 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y cuatro a la ciudad de La Plata que se encontraban presentes.

Por su parte, Sanjurjo invitó a poner en valor esta nueva edición del Fondo Desarrollar porque “es una política que busca impactar en los espacios culturales entendiéndolos como grandes organizadores de la economía de la cultura". Luego, Vietto presentó MARCA, Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas, y contó que “es un mercado que va a estar asociado a las cooperativas y tiene como objetivo ayudar en el proceso de formalización a todos aquellos sistemas de trabajo de las industrias culturales, los espacios y las artesanías que así lo requieran. Entendemos que estos espacios y cooperativas generan un entramado imprescindible para el crecimiento de las industrias creativas en el país”.

Talleres

Una de las presencias más esperadas fue la de Ale Pluz - a.ka. Pluzito, embajador argentino del hip hop. En su charla, Pluzito habló de la filosofía de vida del hip hop a través de la organización cultural de los nueve elementos que la componen.

“Estoy convencido de que el hip hop es una herramienta de auto transformación y expresión que nos permiten cambiar no solo nuestra realidad sino también las realidades que nos rodean, y con eso podemos ayudar a nosotros mismos, a nuestras familia, nuestros barrios, incluso nuestro país y al planeta. Estoy convencido que el hip hop es una forma tan poderosa que nos va a permitir posicionarnos mejor como Argentina en el mundo, exportando talentos y cultura desde nuestro país, como ya está sucediendo”.

La diseñadora Romina Palma, estuvo a cargo de la charla Cultura regenerativa: sustentabilidad y diseño, en la que contó su experiencia de hace más de 20 años en torno a la sustentabilidad y compartió estrategias para poder realizar profesionalizar los emprendimientos.

“Trabajo con materiales de posconsumo, lo que llamamos basura, y a través del oficio de la textura lo volvemos a ingresar al mercado, al sistema productivo. En este momento estoy reciclando textiles de paraguas, banners, material que se puede utilizar como textil y alargando su vida útil. La cultura regenerativa plantea una nueva concepción de la cultura en términos no extractivistas de la naturaleza sino entendiéndola como parte de la naturaleza. Hablamos de una cultura que regenere territorios, prácticas y saberes, que tiene que ver con cómo vivíamos antes”.

En el Taller de profesionalización de portfolios, Viviana Luna y Luciana Malavolta invitaron a conocer y navegar la plataforma MICA, un espacio virtual pensado para que las personas que trabajan en las industrias culturales puedan vender sus productos o servicios. Durante el taller, las coordinadoras trabajaron en cómo profesionalizar y potenciar los portfolios que están presentes en la plataforma y también en cómo construir nuevos portfolios atractivos. Además, brindaron herramientas orientadas a cómo contar de manera efectiva los proyectos y cómo pensar el usuario objetivo dentro del mercado.

El gestor cultural y productor de eventos musicales, Alexis Turnes Amadeo, brindó la charla Autogestión y formalidad ¿Caminos separados? en la que compartió herramientas y estrategias para que todo proyecto musical independiente pueda iniciarse en el camino de la formalidad propia de la industria musical. Caracterizó para las y los presentes los circuitos y mercados de la música, y la importancia de generar una comunicación e identidad propia.

¿Cuáles son nuestras tácticas compositivas? ¿Cómo emergen las marcas territoriales y cuál es su tensión con los modelos consagrados por la tradición o la vanguardia? ¿Cuál es el vínculo con las audiencias? ¿Qué efectos tienen las políticas culturales y la industria del entretenimiento sobre nuestra producción? son algunas de las preguntas que el actor y docente Guillermo Cacace propuso para pensar la producción teatral actual y alentar la producción colectiva de conocimiento en el campo de la creación teatral.

La industria de los videojuegos, un gran sector en crecimiento, no podía faltar en este Nodo, por lo que Alejandro Iparraguirre, coordinador de Videojuegos del MICA, ofreció una disertación interactiva sobre las posibilidades de acceso al sector de desarrollo de videojuegos, con el objetivo de informar sobre las distintas posibilidades de acceso al sector del desarrollo de videojuegos conociendo organizaciones y disciplinas a través de portales de conocimiento.

Ariel Direse coordinó la charla vinculada a la industria audiovisual y en la misma compartió herramientas para diversificar y potenciar los campos de acción de las producciones y brindó estrategias de negocio basadas en la vinculación entre integrantes de la industria audiovisual de países de habla hispana.

Espectáculos musicales

Para concluir la primera jornada, en la Sala Astor Piazzolla, tuvo lugar el clásico ciclo “Jueves vivos” que realiza el Instituto Cultural para promover a músicos, músicas y talentos bonaerenses de distintas localidades de la Provincia. La folclorista Luciana Jury y el dúo Wagner Taján, formado por Vilma Wagner en piano y voz y Octavio “Tato” Taján en guitarra y voz, interpretaron repertorios de raíz folclórica argentina y latinoamericana.

El cierre musical del día viernes estuvo a cargo La Mancha de Rolando, que hizo bailar y cantar a un público enérgico en un escenario al aire libre.