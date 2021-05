El municipio de Castelli interviene el mercado y baja la carne un 50%

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, adelantó a diario Hoy que desde el próximo miércoles la carne en ese distrito bajará -en promedio- un 50% en todos los cortes, luego de lograr un acuerdo entre el sector frigorífico y las carnicerías, y “eliminando a los intermediarios, que lo único que hacen es encarecer los precios”.

“Nosotros vemos que la carne hoy es prohibitiva para varios sectores populares de la sociedad. El acceso a la carne en un país productor a lo largo de su historia es justicia social, y el Estado tiene que regular el mercado interno del sector cárnico... Acompañamos al Presidente (Alberto Fernández) en las medidas que ha tomado y que tienen por objeto que aumente el consumo interno, que se encuentra hoy en los niveles más bajos de consumo per cápita, pero no es suficiente, y los municipios pueden hacer mucho”, apuntó el jefe comunal a este multimedio.

Echarren explicó: “Nosotros, que somos del interior bonaerense, tenemos productores de carne, un frigorífico mediano que no solo da trabajo a 100 familias sino que también es una pata importante dentro de la cadena del sector, tenemos carniceros que comercializan... Entonces, juntamos a todos los sectores y bajamos el costo de intermediación. No puede ser que hoy el ganado en pie esté 180 pesos el kilo y en el mostrador haya cortes que alcanzan los $800; la única explicación es que hay formadores intermediarios que lo único que hacen es encarecer el producto”.

En ese sentido, señaló: “Vamos a intervenir el mercado local, eliminar el costo de la intermediación y la carne estará, promedio, un 50% (más barata) en las carnicerías de Castelli, y se verá en todos los cortes. Acá no hay cortes populares, sino que todos van a tener una rebaja, y la idea es poder plantearles a distritos de la región que acompañen esta propuesta, porque tenemos un frigorífico con capacidad para abastecer a las carnicerías que quieran sumarse”.

“Esto no requiere más que voluntad y decisión política, no estamos hablando de subsidios ni nada por el estilo, sino que ofreceremos que todas las carnicerías puedan vender a estos precios pactados. Por lo tanto, la gente que antes no podía consumir carne ahora podrá acercarse, reactivándose la economía local”, indicó.

Si bien el intendente de Castelli se mostró en sintonía con las medidas del Gobierno nacional, consideró que “no puede ser solo la suspensión de exportaciones, sino que debe haber una intervención general en toda la cadena; si no, se da el efecto contrario. Lo que nuestro Gobierno tiene que hacer para garantizar precios accesibles a las mayorías populares es intervenir en la intermediación, en los subproductos, como cuero, grasa, que conforman el precio e inciden en el precio en el mostrador”.

“Cuando vos tenés algunos cortes de exportación, es insuficiente suspender las exportaciones, lo que se tiene que hacer es intervenir en toda la cadena de producción y comercialización, y lo que tenemos que eliminar como gobierno es el modelo de negocio financiero de exportaciones de carne que inauguró

(Mauricio) Macri con matrículas por fuera de los frigoríficos históricos, que ha hecho que haya una puja muy fuerte por comprar vacas, porque ningún frigorífico se quiere quedar sin vacas, se calienta el mercado, y a mayor demanda aumenta el precio”, cerró Echarren.