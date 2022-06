"El Municipio en tu barrio": Garro recorrió el predio de 631 y 6

En el marco del programa "El Municipio en tu barrio", el intendente Julio Garro recorrió el predio ubicado en 631 y 6, de Arana, donde los vecinos pueden realizar distintos trámites y gestiones.

En diálogo con Diario Hoy, el jefe comunal expresó que se realizan acciones vinculadas al "desarrollo social, asistencia, violencia de género, vacunación de mascotas y vecinos... Hay que estar cerca, poner el cuerpo en los momentos más complejos y por eso estamos aquí".

"Vamos a ir barrio por barrio a recorrer toda la ciudad, para estar bien cerca de los platenses, porque hacer política se trata de eso, de gestionar y mejorarle la vida al ciudadano", afirmó.

En cuanto a sus expectativas de cara a las elecciones 2023, señaló: "Soy un apasionado por el laburo, me encanta trabajar, construir, pero hoy tengo un compromiso que es para lo que mis vecinos me eligieron, que es gobernar esta ciudad. Luego, en la medida en que uno pueda recorrer la provincia, ser más grandes no solo para ganar una elección, sino ademas para gobernar esta provincia y hacer cambios de fondo que van a ser duros".

En referencia a una posible reelección, dijo: "Voy a hacer siempre lo que los platenses quieran que haga. Nací en esta ciudad, amo esta ciudad, amo a la gente que vive en esta ciudad, a mi familia, a mis amigos, y voy a hacer por ellos lo que hice hasta ahora: dejar la vida y poner el cuerpo. Igualmente, también creo que la renovación es buena".