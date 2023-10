El Presidente encabezó la quinta Cumbre Mundial de Salud Mental

La quinta Cumbre Mundial de Salud Mental, que por primera vez se realiza en Latinoamérica, dio inicio este jueves y tuvo como orador al Presidente Alberto Fernández, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El encuentro tiene como objetivo “profundizar intervenciones de salud mental comunitaria en todas las políticas, incluir los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en los mandatos y los presupuestos nacionales”.

En su discurso, Fernández aseguró que “todos tienen derecho a una asistencia, que no pasa por una reclusión indigna con condiciones de abandono” y llamó a “terminar con la reclusión en pabellones”, además, pidió “no tratar como un tabú” los problemas de salud mental.

En ese sentido, advirtió sobre la “estigmatización” de esa problemática y consideró “imperioso y esencial” que los gobiernos se aboquen a este tema.

Asimismo, destacó la importancia de “poner la atención en el tema de la salud mental” e hizo una referencia histórica de los combatientes de Malvinas: “hubo cantidad de suicidios de hombres que lucharon en las islas Malvinas, en la contienda bélica de 1982; cuando volvieron (de la guerra) no encontraron la atención suficiente y terminaron suicidados”, señaló Fernández.

El jefe de Estado argentino relacionó también la salud mental con las consecuencias sociales y sanitarias que dejó la pandemia de coronavirus y consideró que la propagación de esa enfermedad fue “una guerra silenciosa que pudo contrarrestarse con la llegada de las vacunas”.

Fernández se refirió al tratamiento de la problemática e indicó que “todos tienen derecho a tener una asistencia, que no pasa por una reclusión indigna con condiciones de abandono, hay que terminar con reclusión en pabellones”.

“La misma familia empezaba por negarlo y el problema es que no tiene manifestaciones físicas, pero está dentro de uno y es muy dañino”, advirtió el mandatario y siguió: “Cuando la sociedad lo negaba y los tratamientos eran virtualmente inhumanos. Todo el sistema manicomial, de destrato a la dignidad humana. Se está cambiando. Los internados estaban como reclusos en pabellones, comunes, abandonados por sus familias. Ese no es el tratamiento que merece un ser humano que está enfermo, ese no es el camino”, exteriorizó.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que “es muy oportuna esta cumbre” en Argentina porque en el país “se ha iniciado un proceso de jerarquización de las políticas públicas de salud mental”.

La 5ta Cumbre Mundial de Salud Mental 2023

El evento inicia con el lema “Salud mental en todas las políticas” e incluirá una apertura de alto nivel, de la que también participarán junto al mandatario el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa; el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Robert Mardini, y la directora ejecutiva de Unicef, Catherine M. Russel.

A su vez, participarán ministros y ministras de Salud de todo el mundo, expertos y expertas nacionales, regionales e internacionales en salud mental y representantes de asociaciones de usuarios y organizaciones de la sociedad civil.