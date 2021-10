El presidente encabezó una reunión de gabinete

El encuentro se realiza en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno y se enmarca en las reuniones de trabajo que vienen llevando adelante los titulares de los ministerios desde el pasado 22 de septiembre, y que se realizan cada dos semanas en Casa Rosada, añadieron las fuentes.

Fernández recibió ayer en la Casa de Gobierno a dirigentes de la CGT y la CTA para presentar el proyecto de Ley de creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

"No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI", expresó Fernández junto a los sindicalistas, al celebrar la redacción del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

Más tarde, el mandatario visitó en el partido bonaerense de Tres de Febrero la planta de la empresa automotriz Stellantis, que comenzó a operar la semana pasada y para lo cual se generaron 475 nuevos empleos.

El mandatario habló con trabajadores y recorrió la unidad productiva que volvió a operar en doble turno luego de dos años y medio.

También recibió a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

La última reunión de gabinete había sido encabezada el 22 de septiembre último por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien había advertido entonces que el objetivo del Gobierno es que la "reactivación económica llegue a todos los sectores por igual".

En aquella oportunidad, Manzur había reunido a los ministros en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno en un encuentro que se extendió durante casi tres horas.

Tras la reunión, los ministros ofrecieron unas palabras a la prensa:



“Ustedes saben que el Presidente tomó la modalidad, en estos ultimo días, dos semanas, tres semanadas, la modalidad de salir a escuchar, a reunirse con vecinos y vecinas, en fábricas, con empresarios, de ver la realidad de los que ve la Argentina, esta Argentina que está saliendo de la pandemia y ahí, indudablemente tomar decisiones en función del problema que está teniendo la argentina que tiene que ver con este reclamo de trasformar los planes sociales en trabajo, la situación de seguir dando pelea contra la inflación que es un problema más que importante y poner énfasis en ese sentido." dijo Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social.

"El ministro de Educación, lo va a contar, pero que tiene que ver con esta nueva normalidad que con esta nueva normalidad desde el punto de vista de la situación de la educación y también todo lo que está funcionando muy bien vinculado a los programas que pusimos en marcha”, agregó.

“En definitiva, es que los ministros estemos con mucha presencia territorial, tomando decisiones, contando todo lo que estamos haciendo y entender que hay una sociedad que está muy golpeado, muy pero muy golpeada, después de esta guerra, como dice el Presidente, que ha sido la pandemia y ahora la salida, tomando decisiones con el Presidente al frente por supuesto de esta nueva etapa y yendo para adelante”, detalló.

Luego agregó “cada ministro expuso todo lo que se viene haciendo en materia de gestión de cada ministerio y el Presidente escucho, fueron tres horas, tomaba nota, él hizo el cierre y referenció los programas que estamos llevando a cabo muchos ministerios. Y por supuesto, nos pidió lo que estamos convencidos, compromiso para seguir trabajando y trasformando la argentina. Con muchas ganas, una muy buena reunión de Gabinete”.

“Lo vemos al Presidente con mucho entusiasmo, le ha hecho muy bien esto de tener cercanía, está muy contento y me parece que está bueno que no haya intermediarios en esa relación que tiene que construir hacia adelante, no solamente mirando una elección sino de cara al 2023”, concluyó.

Lammens, el ministro de Deportes y Turismo, aseguró que "el presidente nos pidió que trabajáramos sobre estos temas que se plantearon. La reunión fue muy buena, de aproximadamente 3 horas, donde cada uno de los ministros expuso en qué se está trabajando, cuál es la agenda de estos días; por supuesto que el presidente hizo una evaluación de esta nueva modalidad que tomó de escuchar a la gente y de no intermediar la relación. Me parece que es una medida sensata, que le permitió sacar muchas conclusiones de las preocupaciones que tiene la gente”.

“El presidente nos habló de los problemas que hay, de la inseguridad; por eso habló con el ministro, nos habló de la inflación, de lo importante que es controlar la inflación y así con cada una de las áreas. Nos pidió que nos pusiéramos a trabajar y nos marcó la agenda a futuro”, enfatizó.

Además señalo que: “una agenda que mezcle presente y trabajar para resolver los problemas de la gente, pero también una agenda del futuro llena de expectativa para encontrarle una salida a la pandemia”.

Finalmente, el ministro de Educación dijo que “hay un acuerdo federal de los 24 ministros de educación de cada una de las provincias, y el ministerio federal, o sea 25 jurisdicciones que tiene la educación argentina, dialogado, consensuado, construyendo algo que para la educación es fundamental, hay una unidad nacional en la educación. Se creó un fondo que se llama Volver a la Escuela, que está destinado a firmar un acuerdo con cada una de las provincias, que ya se está implementando y que tiene dos partes. Una es buscar a los chicos que se fueron de la escuela, ir a buscarlos casa por casa con los listados de escuela nominalizados, y una vez que regresen eso tiene dos partes; una es priorizar contenidos y para eso hay que tener más horas de y días de clase y para eso hay un financiamiento del gobierno nacional para clases a contraturno, clase los días sábados, escuelas de verano. Con la idea de estar más horas y más días en la escuela”.

“Ya están implementados, el sábado salgo a recorrer escuelas, está en varias provincias y en el verán va haber escuelas de verano, este verano: diciembre, enero, febrero y marzo. Hay chicos que se van de vacaciones y hay otros que no se van de vacaciones y va a terne la posibilidad de priorizar temas y recuperar contenidos en la escuela argentina”, comentó a la prensa.

Con respecto a las universidades dijo que "han recuperado progresivamente sus presencialidad, primero en aquello que tiene que ver con la calidad del sistema universitario argentinos, manipulaciones, laboratorios, carreras de salud humana, carreras de salud animal, prácticas de laboratorio, eso lo ha recuperado el 100 por ciento del sistema. Y lo que hay es clases virtuales, clases hibridas, en algunos casos también recuperar las clases presenciales, teniendo en cuenta que en materias anuales y cuatrimestrales en la inscripción se les había ofertado a los chicos determinado, entre comillas, contrato académico, modalidad de cursada y eso a un tiempo que hay que respetarlo”.

“Hoy la UBA anuncio recuperar la presencialidad para exámenes parciales, finales, para el CBC. Y hemos firmado la semana pasada con los representantes de las universidades públicas y privadas un acuerdo para recuperar la presencialidad plena y garantizar que, a partir de los cursos de veranos que tiene otra inscripción y otro compromiso de las universidades con los estudiantes, garantizar presencialidad plena”, comentó.

“En un país que la universidad tiene estatuto con autonomía, por lo tanto lo que hace el Estado es recomendar y acordar”, concluyó.