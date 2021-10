Felipe Solá fue contundente sobre su despido del Gabinete y dijo: “No me pareció apropiada la forma en la que me enteré”

En horas de la mañana de este jueves, Felipe Solá, excanciller del Gobierno nacional, habló en una entrevista y admitió, entre otras cosas, que la forma en la que recibió la noticia no era la apropiada por una "cantidad de razones" y afirmó que se lo hizo saber al Presidente.

El exfuncionario lo dijo en una nota con Nuria Am, en CNN y además destacó que muchas veces le costó hablar con Alberto Fernández para conocer su posición sobre temas trascendentes para la política exterior.

"Pensé que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé", aseguró luego de su salida del Gabinete y su pensamiento en base al balance de su gestión.

“Uno habla con el presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó. Con Cafiero fue por whatsapp. Yo estaba en un avión en El salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera”, admitió.