El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de La Plata, Cristian Vander, analizó la problemática del transporte en la capital bonaerense, y en ese marco indicó que “hay que aggiornarse a la nueva realidad, acomodar la ciudad a un desarrollo urbanístico planificado y, por ende, el transporte se tiene que replantear un montón de circunstancias, hoy no puede ser que manejar un colectivo sea casi un trabajo insalubre en el casco urbano. Hay que incentivar el uso del transporte público, desalentar el uso del automóvil particular y mejorarlo para que sea de calidad y llegue a los distintos barrios donde hoy no está llegando”.

“El objetivo es que la gente se maneje más en transporte público, el tren, y todos tenemos que trabajar para planificar las cosas y después desarrollarlas, y no lo que pasó estos últimos años, donde el desarrollo urbanístico no se planificó. Tenés grandes barrios con gente trabajadora en áreas rurales donde no tiene el transporte público”, indicó Vander.

“El principal problema que hoy tiene la ciudad es la no planificación; es una ciudad que se desarrolló muchísimo, pero sin planificación, y el transporte es parte de eso también”, finalizó.