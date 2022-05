Elecciones en el Colegio de Abogados La Plata: “Somos una piedra en el zapato para el oficialismo”

Los días 11 y 12 de mayo se desarrollarán las elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata. En ese marco, cuatro las listas que fueron homologadas para formar parte del acto electoral donde se renovará parcialmente el Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y la representación a la Caja de Previsión de ese sector profesional.

La nómina del oficialismo estará encabezada por un abogado penalista, el peronismo en alianza con radicales lleva a una mujer como cabeza de lista al igual que el sector cercano al radicalismo tradicional y a los independientes. La sorpresa vino de la mano del abogado penalista Marcelo Peña quien encabeza una nueva lista referenciada con el diputado nacional y economista libertario Javier Milei.

Avanza Cambio Colegial es el nombre del espacio que busca comenzar a conformar una alternativa que represente a los letrados. En diálogo con diario Hoy, Peña manifestó: “Tenemos muy buenas expectativas, primeramente porque es irrumpir al solo efecto de buscar transparencia, algo que muchos colegas están requiriendo, aquellos que no pueden pagar las obligaciones tributarias previsionales porque no han tenido ninguna ayuda ni solución de parte del Colegio después del impacto que tuvo la pandemia”.

“Nos hemos presentado también para cuestionar el manejo de los fondos de esta Caja, es común que se diga que en la Caja pasan cosas y nadie investiga, el dinero y los fondos previsionales que a los colegas les cuesta, no se encuentran auditados; y por eso proponemos que se pueda peticionar siempre y de manera continua qué se hace con esos fondos, transparencia, que los colegas estén al día con cada movimiento, licitaciones abiertas. No puede ser que la compra de indumentaria, el tema de la seguridad y los seguros, estén manejados siempre por los mismos”, remarcó. Peña consideró que “fue el momento oportuno presentarnos para frenar a las autoridades, pedir un lugar porque reclamar se reclama pero tiene que materializarse y para eso nos presentamos”.

“El Colegio hoy está conducido por un grupo de conocidos, en forma reducida, ha caído la condición académica y el auxilio a la necesidad de los profesionales, se ha incrementado el costo de la matrícula y eso debería ser en proporción y con una contraprestación, no puede ser que los abogados no tengan un auxilio y entonces se va reduciendo el padrón, hoy tenemos un 40 % que no pueden votar porque no pueden estar al día entonces votan solamente lo que pueden pagar”, apuntó.

En ese sentido agregó: “Observamos un padrón que tendría que triplicarse con matriculados activo y hoy tiene 6.000 abogados en condiciones de votar, el resto no están activos y no están al día con la matricula y eso no es por capricho sino que es una situación económica y no podes dejar de darle una oportunidad laboral”.

“Empecé a investigar, hay viáticos millonarios para directores que cobran de $300.000 a $ 500.000 por mes en viáticos, ¿cuántos colegas podrían llegar a ser beneficiados con este dinero y que la actividad de los directores sea ad honorem y ese dinero esté destinado para hacer un fondo solidario, de auxilio económico? Un director no puede llevarse esa cantidad de dinero porque diga que trabaja en una oficina en La Plata”, criticó.

Magalí Fromet, candidata a consejera Titular del espacio cuestionó además la falta de representatividad en el interior del Colegio: “No hay representación dentro de la central y no hay descentralización del Colegio entonces los colegas no tienen los servicios que necesitan, está todo en La Plata, no tienen la llegada de los servicios por los cuales pagan la matrícula”. Peña aseguró que son “una piedra en el zapato” para la actual conducción del Colegio y planteó de cara a lo que viene que “tuvimos un acompañamiento realmente llamativo, en apenas 48 horas conseguimos casi 200 avales y por lo tanto nos entusiasma mirando hacia el futuro”.

Cautelar a favor de la transparencia

El espacio presentó una medida cautelar en la Justicia para la suspensión de las elecciones si “no se garantiza la transparencia ya que hay un padrón real y activo y uno ficticio que presentan las autoridades”.

En el texto se detalla el pedido de que, en caso de realizarse la elecciones, se entreguen los padrones definitivos, que debieron ser “proporcionados y publicados el 6 de mayo”, “se realicen rúbricas por parte de las autoridades de mesa y fiscales de las actas de apertura y cierre parcial de votación como también de los padrones de cada mesa”, y “se dicten medidas de seguridad electoral peticionadas en la reunión de apoderados del 4 de mayo”.

Respecto de las urnas que corresponden a las 13 localidades del interior del departamento judicial, se solicitan las “mismas medidas de seguridad, además de medidas de custodia y guarda judicial”.

Peña explicó que “a 48 horas de las elecciones, el oficialismo que hace 46 años conduce la institución, no entregó el padrón definitivo, guarda silencio a las medidas de transparencia y seguridad electoral que venimos solicitando, que son las mismas que aplican otros departamentos judiciales de la provincia, y se niega a garantizar”.

“Queremos una elección transparente, que se haga en un solo día, con todas las medidas de seguridad, y que las urnas de las 13 localidades del interior no queden en manos del oficialismo, para evitar situaciones extrañas”, remarcó.

Según datos oficiales, el Colegio de Abogados de La Plata es el segundo más grande de la provincia de Buenos Aires en relación a la cantidad de matriculados. En este turno electoral el padrón está compuesto por 6.375 profesionales habilitados para votar.