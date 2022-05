Tailhade: "No tienen ningún elemento para desmentir todo lo que hemos recolectado"

La exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, compareció esta tarde ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga las actividades de inteligencia, en el marco de la causa de la mesa judicial conocida como “Gestapo antisindical” o “GestaPRO”, aunque se limitó a presentar un escrito.

El diputado Rodolfo Tailhade, quien integra la Bicameral de Inteligencia, señaló en diálogo con Diario Hoy que Majdalani "se presentó, no aceptó formular ninguna declaración ni recibir preguntas, dejó un escrito donde dice que llegado el caso, si tiene que declarar algo, lo hará ante la Justicia y no ante la Comisión".

"El diputado Moreau le leyó las partes del expediente donde es mencionada, tenemos miles de manifestaciones donde la involucran ordenando medidas de inteligencia ilegal", agregó.

Y explicó que "también hay otras denuncias de sindicatos, dirigentes gremiales, casos que también estamos viendo porque se repiten los mismos procedimientos y personas, asique probablemente iniciemos alguna ronda de trabajo en ese sentido".

Ante la consulta de por qué no declaran tanto Majdalani como Gustavo Arribas, dijo: "Reiteradamente se han negado a declarar, es su derecho, pero también es derecho de quienes investigamos sostener que no tienen ninguna explicación valida para dar. De modo que debe ser contundente y lapidario lo que hemos encontrado, y no tienen ningún elemento para desmentir todo lo que hemos recolectado en casi dos años de investigación".

Por último, Tailhade expresó que "la responsabilidad de Vidal y de Macri esta bastante clara en todo esto, no es que haga falta la citación para evaluar cuál era su rol en todo esto, pero aún no hemos tomado la definición. El juez ha señalado complicidades tanto en la Casa Rosada como en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires".