El FMI exige sumar reservas y propone privatizar

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el Gobierno nacional acatará los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresados en el reciente Staff Report. Las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), los subsidios, las empresas públicas y el sistema tributario están en la mira para ser los próximos objetivos del ajuste, además de la aplicación de “reformas estructurales”.

A cambio, el organismo unilateral relajó las metas de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, le fijó un arduo camino hacia diciembre. De acuerdo a un análisis realizado por la Consultora 1816, para el cierre de año la administración Javier Milei debería sumar reservas netas por un total de 3.600 millones de dólares, sin contabilizar ningún desembolso de los organismos internacionales.

En este camino, el FMI sugirió que los dólares que deberá sumar el BCRA hasta fin de año podrían provenir del esquema de privatizaciones establecidos en la ley de bases. “La acumulación de reservas se verá sustentada, también, por la privatización, venta de activos claves y las concesiones públicas”, escribió en su reporte técnico.

El problema de las reservas

De acuerdo a un cálculo realizado por la Consultora 1816 al 5 de agosto, las reservas netas de la autoridad monetaria son negativas en 6.800 millones de dólares.

Cabe destacar que las reservas netas que contabiliza el FMI no tienen en cuenta activos como el oro o el swap con China, ni los encajes en dólares, ni la deuda del BCRA con los organismos internacionales ni los propios desembolsos del organismo supranacional.

En febrero, el Fondo había establecido que el BCRA debía llegar a un nivel de reservas netas negativas de 2700 millones de dólares. Con el ingreso de los primeros 1500 millones conseguidos por el REPO, el FMI había ajustado esa meta de reservas netas negativas en 700 millones.

Sin embargo, la gestión de Caputo y Milei finalizó en rojo y tuvo que pedir un “weiver” (perdón) en la primera revisión del nuevo acuerdo. Ahora, de esos 6800 millones de dólares de reservas netas negativas el Gobierno debe reducirlas a 3200 millones para diciembre.

Privatizaciones

Para alcanzar esa meta, el FMI sugiere obtener dólares de las privatizaciones. “Mejorar la eficiencia de las empresas estatales y desarrollar un programa de privatización transparente (mediados de noviembre de 2025), donde también se prevé el apoyo técnico y financiero del BID”, puede leerse en el Staff Report del FMI.

En este camino, este viernes, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un primer cronograma para la privatización de una serie de empresas hidroeléctricas. En 60 días deberán publicarse los pliegos de la licitación.

No obstante, Milei podría evitarse la venta de activos públicos si quisiese. Según la Consultora 1816, hasta fin de año se esperan desembolsos de organismos internacionales por 1800 millones de dólares, vencimientos con esos mismos organismos, pagos al FMI y pagos de Bopreales. Con todo esto, para cumplir las metas exigidas por el FMI.