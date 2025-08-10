Legislatura bonaerense: La Libertad Avanza busca derogar ley de fomento cultural

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense sumó un nuevo capítulo a su ofensiva contra leyes vigentes al presentar un proyecto para derogar la Ley de Promoción y Fomento de los Artistas Bonaerenses (N°15.390). La iniciativa, impulsada por el diputado Guillermo Castello, busca eliminar el régimen que garantiza participación, difusión y respaldo a artistas radicados en la provincia.

Sobre el proyecto, Castello argumentó que el Estado “no debe entrometerse” en la promoción cultural y calificó de “ridículas y discriminatorias” las regulaciones de la norma. Entre sus críticas incluyó la obligatoriedad de respetar la paridad de género, la remuneración conforme a leyes laborales y el cupo femenino del 50% para solistas y agrupaciones. El legislador sostuvo que se trata de “una receta clásica para financiar militantes bajo el pretexto de promover la cultura, a costa del contribuyente”.

La ley vigente, aprobada en 2022, fomenta la participación de artistas bonaerenses en eventos provinciales, facilita el acceso a productoras y discográficas, y promueve la igualdad de oportunidades. El proyecto libertario, sin embargo, se inscribe en una serie de intentos de desregulación que Castello viene impulsando en la Legislatura.

La propuesta ya generó rechazo en ámbitos culturales, que advierten que su eliminación dejaría a muchos artistas sin respaldo institucional, en un contexto de recortes y menor inversión pública en el sector.