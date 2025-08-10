Continúa la incertidumbre en torno al padrón electoral en La Matanza

A menos de un mes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, persiste la incertidumbre en La Matanza sobre dónde deberán votar miles de electores. El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, resolvió que no tiene atribuciones para modificar la asignación de locales y mesas de votación en el distrito, tal como había solicitado el intendente Fernando Espinoza.

En su fallo, Ramos Padilla dejó en manos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires la decisión final sobre el esquema de votación. Sin embargo, presentó un “plan alternativo” y ordenó suspender el proceso de notificación de autoridades de mesa en el municipio, lo que mantiene en suspenso la organización de los comicios.

La controversia se originó tras la implementación de un nuevo esquema de asignación de mesas en toda la Provincia, que en el caso de La Matanza implicó cambios en lugares que se mantenían inalterables desde hacía décadas. Espinoza advirtió que la modificación “sorpresiva” podría afectar la participación electoral y reclamó volver al modelo de 2023.

En esa línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se sumó a las críticas y sostuvo que los cambios en los centros de votación “conspiran contra la voluntad” de la ciudadanía. Mientras tanto, el tiempo corre y los vecinos siguen sin saber con certeza dónde deberán emitir su voto.