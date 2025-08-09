El Gobierno nacional profundiza la motosierra para cumplir con el FMI

Javier Milei decidió profundizar la motosierra, pero no para alcanzar la libertad ni el crecimiento, sino para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El nuevo acuerdo técnico incluye una docena de reformas estructurales que comenzarán en septiembre y se extienden hasta 2026. A cambio, el Gobierno accederá a más deuda, con la excusa de extender plazos de pago.

Las primeras víctimas serán los sectores más vulnerables: la Asignación Universal por Hijo y las pensiones por discapacidad sufrirán recortes en su acceso a fines de 2025, bajo la bandera de una “mayor eficiencia”. En paralelo, ya se registró una caída real del 5,7% interanual en la AUH (ver página 5).

Para 2026, Milei prometió una reforma jubilatoria que “mejore la proporcionalidad entre contribuciones y beneficios”, eufemismo que podría significar menores haberes o aumento en la edad de retiro. También se plantea una reforma laboral sin fecha definida.

Además, el Gobierno deberá presentar un proyecto de reforma tributaria para eliminar “impuestos distorsivos” y un plan de privatización para empresas como AySA, Enarsa, y Belgrano Cargas. Todo esto mientras se avanzará en la eliminación de fondos fiduciarios y empresas públicas consideradas “ineficientes”.

El ajuste incluye una fuerte quita de subsidios a la luz y el gas desde noviembre de 2025, acercando las tarifas al “costo real”. El Presupuesto 2026 deberá reflejar el déficit cero y un plan fiscal a mediano plazo. Milei no solo ajusta: endeuda. Y lo hace para satisfacer las exigencias del mismo FMI que ya fracasó con Macri. El costo, como siempre, lo pagará el pueblo argentino.